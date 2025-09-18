快訊

新北教師節心意擴大發放 4.3萬名教育人員獲千元禮金

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北教育局9月14日舉辦「大成至聖先師孔子2575周年誕辰釋奠禮暨2025年教師節敬師禮」，這是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術祭孔典禮。本報資料照片
928教師節即將到來，新北教育局今年擴大教師節禮金發放對象，除現職教師外，新增學校職員、工友及教育部增置教師等人員，約4萬3000人，每人可獲1000元禮金，比去年增加5200人。市府也串聯藝文館所、運動中心及數位平台，推出校園通App等專屬優惠，鼓勵教師在假期中充電再出發。

教育局長張明文表示，教育現場每一名同仁都是新北教育最重要的力量，不論是教師、職員或工友，都在校園運作中扮演不可或缺的角色。今年首度將1000元禮金發放對象擴大，表達市府對教育工作人員的感謝與支持，也透過跨局處合作推出教師節藝文、運動及數位等多元優惠，讓教育人員能在教師節這段假期中享受專屬禮遇，適度休息並補充能量，以更好的狀態投入新學期的教學與服務。

今年教師節已被列為國定假日，新北市多個場館響應推出教師專屬活動，包含八里十三行博物館邀您穿越鐵器時代、瑞芳黃金博物館重溫淘金夢及鶯歌陶瓷博物館探索陶藝之美；淡水古蹟博物館更推出「古蹟文化廊帶」走讀活動，讓教師在假期中品味藝術與歷史。各館祭出手作體驗、文創折扣等優惠；新北市圖書館五股分館規畫藝文講座與電影欣賞，打造教師美感輕旅行。

另，多處行政區的國民運動中心與健身房開放教師憑證免費入場或享課程折扣，協助教師釋放壓力、養成運動習慣。數位平台部分，「新北名師共學基地LINE官方社群」推出完成任務抽iPad、禮券等活動；「新北校園通App」與全支付合作，推出「咖啡分批取」的買一送一等多項專屬優惠，讓教師在日常也能享有小確幸。

教師節 運動中心

