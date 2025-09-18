【專家之眼】學生的時間，不該只為課表服務

在晨光未亮的街頭，無數青少年拎著書包匆匆奔向校園，這早已成為台灣教育風景的一部分。最近「國高中延後上課至上午10時、下午4時下課」的萬人連署再次喚醒社會對學生作息與健康權的關注，引發一場從睡眠、生理時鐘到升學體制的激烈辯論。支持與反對者皆有其立場，值得深思的是，台灣教育是否已被制度本身困住，沒有為學生真正的福祉著想？

提案背後的焦點，表面上是學生的睡眠問題，實則是教育結構對青少年身心發展的忽視。根據醫學界觀察，青少年正值生理時鐘變動期，普遍偏向「晚睡晚起」的體質，強制早起只會導致注意力渙散、情緒不穩。有醫師指出，若學生能睡滿8小時，有助於改善學習效率與心理健康，而不是強行把清晨7點當作最佳起跑點。

但教育現場的校長與老師們卻普遍對提案表示保留，他們指出，課綱的密集設計，要求每周35堂課，若單靠延後上課來解決睡眠問題，等於在原本緊繃的時數上壓縮更多內容，教學品質可能因此下降。更有人認為「與其改時間，不如改制度」，因為睡眠不足的成因並不單一，補習文化、3C成癮與升學壓力早已是學生作息失衡的主因，時間只是結果的表象。

家長與社會輿論更是意見分歧，一方面有家長主張「學生不是機器」，長期熬夜加上考試教育，讓孩子身心俱疲，不如將上課時間延後，騰出喘息空間。另一方面，則有家長擔心延後上課將無法配合家庭作息，孩子可能在家耗掉更多時間於滑手機或睡懶覺，未必有助於自律與成長。更有反對者警告，若學習時數減少，對資源不足的學生而言，只會加劇教育落差。

值得注意的是，此提案所指的「移除非必要課程」也讓教學現場困惑。什麼是「非必要」？班會、周會、美術、音樂，這些培養民主素養與審美能力的課程，是否就該被犧牲？當課綱中強調「核心素養」，但政策卻逼著學校回頭填鴨，那不過是另一種形式的「揠苗助長」。

當然也不是所有反對聲音都缺乏建設性，不少校長建議，可借鏡歐美與日本作法，將上課時間微幅延後至8:30或9點，並刪減部分下午課程，留給學生更多自主學習與社團活動的空間。這樣的方式在兼顧學生作息與學校運作下，也許更具可行性與彈性。

整體而言，這場關於「延後上課」的爭論並非簡單的二元對立，而是整個教育制度是否願意重新以「人」為本位來思考的試煉。《教育基本法》明確指出教育應協助個人追求自我實現，若學生長期在睡眠不足與升學焦慮中掙扎，那我們到底實現了什麼？是教出一張張分數漂亮的成績單，還是一群失去學習興趣與生活韌性的年輕人？

制度的僵化，來自於不了解真正的教育對象是人，學生並不是為了配合課綱而存在，教育也不是為了制度而設計。若政策與改革從未真正理解學生的需求，那即使再多的提案與連署，也只會停留在表象熱潮。

與其只問「能不能10點上課」，不如反問「台灣的教育是否還記得為了誰而存在」？或許真正值得社會共識的，不是一個時間點，而是一個價值觀，讓教育回到人的本質上，讓學生的時間不再只是為了服務課表，而是用來發現自己，活出自己。這才是一個社會真正對下一代的尊重與承諾。

