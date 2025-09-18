快訊

聯準會降息1碼「預測年底前再降兩次」 鮑爾不再說就業穩健

今年供電首亮警戒橘燈 限電只差一步 台電還要當鴕鳥？

雙颱將形成 吳德榮：樺加沙可達中颱挾強風豪雨 觀察是否帶來更大威脅

【專家之眼】學生的時間，不該只為課表服務

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學前校長
最近「國高中延後上課至上午10時、下午4時下課」的萬人連署，再次喚醒社會對學生作息與健康權的關注。本報資料照片
最近「國高中延後上課至上午10時、下午4時下課」的萬人連署，再次喚醒社會對學生作息與健康權的關注。本報資料照片

在晨光未亮的街頭，無數青少年拎著書包匆匆奔向校園，這早已成為台灣教育風景的一部分。最近「國高中延後上課至上午10時、下午4時下課」的萬人連署再次喚醒社會對學生作息與健康權的關注，引發一場從睡眠、生理時鐘到升學體制的激烈辯論。支持與反對者皆有其立場，值得深思的是，台灣教育是否已被制度本身困住，沒有為學生真正的福祉著想？

提案背後的焦點，表面上是學生的睡眠問題，實則是教育結構對青少年身心發展的忽視。根據醫學界觀察，青少年正值生理時鐘變動期，普遍偏向「晚睡晚起」的體質，強制早起只會導致注意力渙散、情緒不穩。有醫師指出，若學生能睡滿8小時，有助於改善學習效率與心理健康，而不是強行把清晨7點當作最佳起跑點。

但教育現場的校長與老師們卻普遍對提案表示保留，他們指出，課綱的密集設計，要求每周35堂課，若單靠延後上課來解決睡眠問題，等於在原本緊繃的時數上壓縮更多內容，教學品質可能因此下降。更有人認為「與其改時間，不如改制度」，因為睡眠不足的成因並不單一，補習文化、3C成癮與升學壓力早已是學生作息失衡的主因，時間只是結果的表象。

家長與社會輿論更是意見分歧，一方面有家長主張「學生不是機器」，長期熬夜加上考試教育，讓孩子身心俱疲，不如將上課時間延後，騰出喘息空間。另一方面，則有家長擔心延後上課將無法配合家庭作息，孩子可能在家耗掉更多時間於滑手機或睡懶覺，未必有助於自律與成長。更有反對者警告，若學習時數減少，對資源不足的學生而言，只會加劇教育落差。

值得注意的是，此提案所指的「移除非必要課程」也讓教學現場困惑。什麼是「非必要」？班會、周會、美術、音樂，這些培養民主素養與審美能力的課程，是否就該被犧牲？當課綱中強調「核心素養」，但政策卻逼著學校回頭填鴨，那不過是另一種形式的「揠苗助長」。

當然也不是所有反對聲音都缺乏建設性，不少校長建議，可借鏡歐美與日本作法，將上課時間微幅延後至8:30或9點，並刪減部分下午課程，留給學生更多自主學習與社團活動的空間。這樣的方式在兼顧學生作息與學校運作下，也許更具可行性與彈性。

整體而言，這場關於「延後上課」的爭論並非簡單的二元對立，而是整個教育制度是否願意重新以「人」為本位來思考的試煉。《教育基本法》明確指出教育應協助個人追求自我實現，若學生長期在睡眠不足與升學焦慮中掙扎，那我們到底實現了什麼？是教出一張張分數漂亮的成績單，還是一群失去學習興趣與生活韌性的年輕人？

制度的僵化，來自於不了解真正的教育對象是人，學生並不是為了配合課綱而存在，教育也不是為了制度而設計。若政策與改革從未真正理解學生的需求，那即使再多的提案與連署，也只會停留在表象熱潮。

與其只問「能不能10點上課」，不如反問「台灣的教育是否還記得為了誰而存在」？或許真正值得社會共識的，不是一個時間點，而是一個價值觀，讓教育回到人的本質上，讓學生的時間不再只是為了服務課表，而是用來發現自己，活出自己。這才是一個社會真正對下一代的尊重與承諾。

睡眠 課綱

延伸閱讀

提案光復節不要放假了？ 徐國勇：我現在不是公職人員

羅智強欲推總統兩輪投票 學者：民眾黨可能被棄保

徐國勇指沒有台灣光復節 許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

阿諾史瓦辛格加入眾院主導權論戰 籲反對加州選區重劃

相關新聞

【專家之眼】學生的時間，不該只為課表服務

在晨光未亮的街頭，無數青少年拎著書包匆匆奔向校園，這早已成為台灣教育風景的一部分。最近「國高中延後上課至上午10時、下午...

香港幼兒園入學拚面試 台灣孩子「玩中學」教育大不同

選擇幼兒園不單是托育需求，而是關乎孩子未來的人脈與升學資源，與名人子女當同學的「名校效應」在香港發酵，且普遍要入學面試，台灣幼兒園強調玩中學，香港常見小考，中班、大班程度已接近台灣國小低年級，台港教育差異，讓台灣幼教老師感到驚訝。

工研院攜手慈濟「送愛到台南」 災後無縫接軌復學

為協助受丹娜絲風災影響受災學校學生安心就學，工業技術研究院攜手慈濟基金會，發起「資訊設備再生捐贈偏鄉圓夢專案」募集到大批...

老師們到奧萬大踏青囉 這3天憑證入園只要10元

教師節將屆，為感謝老師為教育付出，林業及自然保育署南投分署所轄奧萬大國家森林遊樂區，將於9月27至29日教師節連假期間推...

校長退休潮／大小校長同酬不同工 祭獎金能有效留才？

中小學現場，校長也想「落跑」，連大校校長也乏人問津，搶著請調中小型學校，有縣市為此祭出久任獎金。但有校長坦言，教育大環境的質變，是不如歸去的關鍵原因，真要退休絕對不是因為「錢」，也不會因為獎金而延任不退休。

成績好竟不是第一！10大讓爸媽驕傲的瞬間 看你家寶貝上榜幾名？

在少子化與大內捲時代，爸媽雖嘴上說不比較，卻總在意孩子的小成就，像是自律、情緒管理、抵抗力與身高等，有時可能比成績、才藝更讓人家長有感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。