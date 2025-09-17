工研院攜手慈濟「送愛到台南」 災後無縫接軌復學

為協助受丹娜絲風災影響受災學校學生安心就學，工業技術研究院攜手慈濟基金會，發起「資訊設備再生捐贈偏鄉圓夢專案」募集到大批再生筆電、閱讀圖書及二手辦公家具，今捐贈南市教育局，將分送給16所國中小，協助校園快速恢復教學環境設施。

工研院永續長何大安表示，中颱丹娜絲七月重創嘉南地區，讓救災、防災挑戰性倍增，近年來除了與慈濟基金會共同開發救災技術，展現工研院以科技關懷民眾福祉的能量。這次攜手慈濟基金會志工力量，募集到40台再生筆電、逾2千本兒童二手書籍、再利用櫃子與鐵桌等141件，將物資送愛到臺南，讓學子在開學返校時，就能感受到社會的關懷、讓學習不中斷。

慈濟基金會主任呂芳川指出，此次風災讓沿海、低窪地區學校遭受影響，為全力支持學童學習權利，慈濟基金會與工研院志工發揮「支援前線」的精神，發起「資訊設備再生捐贈偏鄉圓夢專案」，短短時間內就募集到許多學習物資與二手電腦、圖書等，讓受災16所國中小學童，災後仍能無縫接軌復學，享受學習樂趣。

教育局副局長楊智雄表示，此次捐贈宅港、建功、大竹、竹門、、六甲、太康、下營、甲中、新進、松林、長平、三股、長安、保東國小及北門國中、麻豆國中等16校，讓學校能更快恢復校園教學環境設施；目前遭受風災重創後的校園，在全校教職員工、社會志工的協助及社會各界愛心的全力協助下，讓各項災後復原所需經費及物資能及時到位，加速各項復原工作。

商品推薦