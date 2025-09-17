快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

教部協調教師身心調適假沒共識 工會籲一體適用

中央社／ 台北17日電

日前預告的教師請假規則，規劃身心調適假每學年可請3天，但併入事假天數計算，引起反彈。教育部近日邀集各界代表開會，但沒有結論。高教工會呼籲專案、兼任教師都應一體適用。

教育部為建構更友善的校園職場環境，近日預告修正教師請假規則部分條文，其中一大重點就是明定身心調適假，每學年可請3天，可以小時來請，並規定「學校不得拒絕，亦不得為其他不利之處分」。

然而教育部規劃將身心調適假併入事假天數計算，引發多個教師團體、工會不滿。高教工會副理事長翟敬宜告訴中央社記者，身心調適假如果不是「獨立」的假別，並明定是有薪假、代課費用由學校支付，對教師而言根本就不會有實質效果，使得原本應是好意的政策，變成「不會發熱的暖暖包」。

翟敬宜也呼籲，應將各種群體的教師都納入照顧，不管是公私立大學、專案、兼任教師等身分，全都應一體適用。

昨天的會議中，不同身分的代表意見還是有一些分歧，翟敬宜提到，有家長團體代表主張，校方對身心調適假還是要有衡量的機制，確定教師是不是真的生病、身體狀況有沒有這麼強烈。上述發言引發反彈，後來教育部官員出來打圓場，強調身心調適假著重心理健康的預防保健，因此才規劃請假不用附證明。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，昨天的會議沒有結論，教育部仍堅持，因考試院已完成公務人員身心調適假的修法，考量公教一體，草案才會將教育人員比照，納入事假天數計算。

不過侯俊良說，教育部可能會有所退讓，讓教師請身心調適假時，代課費用由學校支付，而不是由教師自付。但全教總還是希望，政府應確保所有勞工都能享有獨立的身心健康休假權利，此舉不僅能保障受僱者健康，更有助於提升職場效能。

高教 教育部 兼任教師

相關新聞

一生都在屋頂上 傅明光86歲辭世首位拿下行政院文化獎的傳統匠師

傳統客家建築匠師傅明光昨日辭世，享壽86歲。傅明光不僅是重要文資保存技術「土水修造技術（瓦作）」保存者，7月更從從行政院...

老師們到奧萬大踏青囉 這3天憑證入園只要10元

教師節將屆，為感謝老師為教育付出，林業及自然保育署南投分署所轄奧萬大國家森林遊樂區，將於9月27至29日教師節連假期間推...

校長退休潮／大小校長同酬不同工 祭獎金能有效留才？

中小學現場，校長也想「落跑」，連大校校長也乏人問津，搶著請調中小型學校，有縣市為此祭出久任獎金。但有校長坦言，教育大環境的質變，是不如歸去的關鍵原因，真要退休絕對不是因為「錢」，也不會因為獎金而延任不退休。

成績好竟不是第一！10大讓爸媽驕傲的瞬間 看你家寶貝上榜幾名？

在少子化與大內捲時代，爸媽雖嘴上說不比較，卻總在意孩子的小成就，像是自律、情緒管理、抵抗力與身高等，有時可能比成績、才藝更讓人家長有感。

校長退休潮／薪水不如主任 國中小校長「有責無權」嘆不如歸去

教育現場鬧人力荒，不只教師搶著退休，新血難招募，連校長也快不夠了，各縣市每年退休校長人數都在增加。教育界人士說，國中小校長有責無權，有校長薪水比資深主任少，不少人寧可當高薪主任，也不想參加校長遴選。

亞大創辦人蔡長海 獲選工研院院士

亞洲大學創辦人蔡長海博士十五日獲頒第十四屆工業技術研究院院士殊榮，這也是蔡長海繼去年與輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰...

