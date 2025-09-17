教部協調教師身心調適假沒共識 工會籲一體適用

日前預告的教師請假規則，規劃身心調適假每學年可請3天，但併入事假天數計算，引起反彈。教育部近日邀集各界代表開會，但沒有結論。高教工會呼籲專案、兼任教師都應一體適用。

教育部為建構更友善的校園職場環境，近日預告修正教師請假規則部分條文，其中一大重點就是明定身心調適假，每學年可請3天，可以小時來請，並規定「學校不得拒絕，亦不得為其他不利之處分」。

然而教育部規劃將身心調適假併入事假天數計算，引發多個教師團體、工會不滿。高教工會副理事長翟敬宜告訴中央社記者，身心調適假如果不是「獨立」的假別，並明定是有薪假、代課費用由學校支付，對教師而言根本就不會有實質效果，使得原本應是好意的政策，變成「不會發熱的暖暖包」。

翟敬宜也呼籲，應將各種群體的教師都納入照顧，不管是公私立大學、專案、兼任教師等身分，全都應一體適用。

昨天的會議中，不同身分的代表意見還是有一些分歧，翟敬宜提到，有家長團體代表主張，校方對身心調適假還是要有衡量的機制，確定教師是不是真的生病、身體狀況有沒有這麼強烈。上述發言引發反彈，後來教育部官員出來打圓場，強調身心調適假著重心理健康的預防保健，因此才規劃請假不用附證明。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，昨天的會議沒有結論，教育部仍堅持，因考試院已完成公務人員身心調適假的修法，考量公教一體，草案才會將教育人員比照，納入事假天數計算。

不過侯俊良說，教育部可能會有所退讓，讓教師請身心調適假時，代課費用由學校支付，而不是由教師自付。但全教總還是希望，政府應確保所有勞工都能享有獨立的身心健康休假權利，此舉不僅能保障受僱者健康，更有助於提升職場效能。

商品推薦