老師們到奧萬大踏青囉 這3天憑證入園只要10元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
教師節將屆，為感謝老師為教育付出，林業及自然保育署南投分署所轄奧萬大國家森林遊樂區，將於9月27至29日教師節連假期間推出門票優惠活動，只要持有效教師證（件）明，一人一證即可10元入園，歡迎老師們相揪到奧萬大踏青。

林保署南投分署指出，奧萬大位居中海拔山區，年均溫介於19至22度間，四季特色別具，山林間草木、蟲魚鳥獸活躍，生態資源豐沛，也能觀瀑及聆聽溪流潺潺，更擁有豐富活氧、負離子與芬多精，享受大自然森林浴，是踏青紓壓好選擇。

為感謝感謝老師為教育的付出及貢獻，並向天下教師致敬，該分署將於9月27日至29日推出專屬教師門票優惠活動，教師節3天連假期間，只要持有效教師證（件）明，一人一證即可以10元銅板價入園，歡迎老師們相揪到奧萬大踏青。

該分署表示，奧萬大遊客服務中心也於教師節連假期間，每天上午9時30分及下午14時各安排1場森林療癒體驗活動，由志工老師帶領民眾放鬆身心靈，全程免費，但名額有限，每場次最多20人，有興趣請務必提早至該中心現場報名。

此外，為提供食在原鄉體驗，奧萬大園區遊客服務中心2樓「森林小舖」提供美味的原住民風味簡餐，遊客也可至楓紅餐廳享受各式特選主廚料理，品嚐以在地新鮮食材製作、原住民特色氛圍滿滿的美味餐點。

奧萬大相關優惠及住宿旅遊資訊，民眾可參考臉書「奧萬大情報站」粉絲專頁；也可利用「台灣山林悠遊網」查詢或訂房，放鬆體驗遠離都市塵囂的森活假期。

奧萬大位居中海拔山區，四季特色別具，生態資源豐沛，還能觀瀑享受森林浴。圖／林保署南投分署提供
奧萬大位居中海拔山區，四季特色別具，生態資源豐沛，還能觀瀑享受森林浴。圖／林保署南投分署提供
奧萬大有奧萬大吊橋、松林區等景點，且因位居中海拔山區，四季特色別具，生態資源豐沛，還能觀瀑享受森林浴。圖／林保署南投分署提供
奧萬大有奧萬大吊橋、松林區等景點，且因位居中海拔山區，四季特色別具，生態資源豐沛，還能觀瀑享受森林浴。圖／林保署南投分署提供
奧萬大有奧萬大吊橋、松林區等景點，且因位居中海拔山區，四季特色別具，生態資源豐沛，還能觀瀑享受森林浴。圖／林保署南投分署提供
奧萬大有奧萬大吊橋、松林區等景點，且因位居中海拔山區，四季特色別具，生態資源豐沛，還能觀瀑享受森林浴。圖／林保署南投分署提供

