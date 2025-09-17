成績好竟不是第一！10大讓爸媽驕傲的瞬間 看你家寶貝上榜幾名？

在台灣，孩子少得跟限量款一樣稀有。根據內政部2024年的統計數字，總生育率（人）只有0.885，全球墊底，也難怪爸媽把小孩當VIP，比投資自己還拚。孩子少，就代表「每一個」都特別珍貴，從教育到才華，全都想顧好顧滿。

偏偏現在是「大內捲時代」，意思是大家都怕輸在起跑點，不斷把資源和時間往裡砸。爸媽捲得越兇，小孩也得跟著被推著走，補習排到週末，才藝班一個接一個，鋼琴、舞蹈、游泳樣樣來。爸媽嘴上喊著「不要跟別人比較啦」，心裡卻忍不住暗自盤算「我家是不是更貼心？更會讀書？還是更懂事？」就連成長曲線都變成隱形KPI，健檢時像在對帳單，數字漂亮就安心，偏一點就焦慮。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，針對在學年齡6歲至12歲父母關注點，整理出「爸媽暗爽的10個小孩優異表現」，快來看看，這些情況是不是也正中你身為爸媽的心聲！

No.10 自信大方不怯場

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

孩子一上台，不是站得像被點了「定身術」，而是大方開口朗讀、唱歌。爸媽在台下瞬間眼睛發光，內心小劇場直接開播：「天啊～這就是我的小孩！」更讚的是，自信不只存在舞台上，而是融進日常生活。當同學因為畫得好、跑得快被老師誇獎，他也能開心拍拍手，不會偷偷腦補「比較劇情」開十集。

至於容易怯場、沒自信的小孩，其實不用太擔心，方法對了也能慢慢養出勇氣。教育部家庭教育資源網建議，別只丟一句「你好棒」，而是點出孩子努力的細節，讚美才更到位；遇到挫折時，多點陪伴、少一點批評；還有，平常也別省愛，要讓孩子知道「爸媽永遠是後盾」。有時候，一句「我相信你可以搞定」，再配上爸媽的眼神光波，就能變成孩子往前走的超級能量。網友表示：「小孩的自信跟愛，真的都是培養出來的」。

No.9 抗壓一流、情緒穩定

現在小孩少得像寶，爸媽自然呵護到不行。結果孩子每天滑手機，看著同齡人曬「人生勝利組」，壓力馬上爆棚；有些小孩小小失誤就玻璃心碎滿地，爸媽看了既心疼又頭痛。

不過，也有孩子像內建「避震器」，考差了拍拍肩「下次再拚」、比賽輸了還能笑著「沒事啦」。這種抗壓心臟，讓他們越挫越勇。爸媽看了更欣慰，因為分數再高，都比不上能面對挑戰、不被打倒的韌性。畢竟自信與勇氣，不是硬撐出來的，而是在被理解、被支持的環境裡一點一滴養大的。網友分享，「抗壓性並不是在高壓中硬撐出來的，而是在被理解、被支持的環境裡慢慢練出來的」、「幫助孩子理解自己的感受，學會處理壓力，而不是壓抑情緒」。

No.8 像小太陽元氣滿滿

佳格健康GO提供

桂格優成長素官網

每到換季時，爸媽的LINE群就像警報器一樣「叮叮咚咚」，不是有人喊小孩請假，就是有人說臨時有狀況。最怕的就是小孩狀態突然不佳，打亂原本安排好的行程。尤其在上班途中接到電話，臨時得趕回去處理，常讓爸媽一整天行程大亂。反之，如果孩子依舊元氣滿滿、活蹦亂跳，就是爸媽心裡最大的定心丸。畢竟誰都不想在上班到一半接到電話：「麻煩來接小孩回家。」接著一場手忙腳亂劇情就開演，小孩在辦公室哭鬧、同事投來各種眼神，還得臨時請假衝醫院，整個行程大亂。

想要遠離這種驚嚇，平常就得幫孩子把健康基礎顧好。除了規律作息，每天的營養補充也很重要。像是每天早上，孩子起床後先來一杯桂格優成長素，就能替他補充滿滿能量，裡頭含有優質蛋白質、孩童成長需要的脂質，還有生長必須的醣類，再搭配日本專利乳酸菌，幫助孩子調整體質、守住健康基礎，網友表示，「口感像牛奶一樣，營養也很夠」、「原來全聯也有賣喔？這樣以後要買還蠻方便的，女兒每天都喝一杯當早餐」。

No.7 孩子王人緣超好

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

在這個網路時代，很多孩子習慣用3C裝置傳訊、打遊戲，卻越來越不擅長面對面的互動。能在學校交到朋友、和大家打成一片，不只帶來陪伴，也能讓自信一點一滴累積。也正因為如此，爸媽最怕的畫面，就是孩子只沉浸在螢幕世界裡，下課沒人找、放學回家也不願多說一句話。那份孤單，比成績退步還更讓爸媽揪心。人緣不是天生就有，根據台北市政府社會局早療通報及轉介中心的三點建議，父母能在日常裡就能幫孩子練習社交力：

練習1／表達需求

引導孩子用說話或簡單手勢，把需求清楚表達出來，而不是用哭鬧或搶奪來解決。

練習2／輪流與分享

讓孩子在互動中學習不獨占，能輪流玩，也願意把快樂和朋友一起享受。

練習3／解決問題

當和同學意見衝突時，嘗試用討論或替代方式找到共識，而不是靠情緒或攻擊行為來解決。

No.6 合照永遠站最後一排

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

在學校排隊或活動時，有的孩子會踮腳，才能讓自己看得清楚一些，網友分享：「小孩發育讓我好操煩...一直檢討到底自己哪裡做的不好」。

至於怎麼讓孩子長得好？禾馨兒科成長特別門診陳菁兒醫師提醒，早睡、運動、多吃蛋白質，少吃甜食和油炸物，都是爸媽平常能掌握的小撇步。她也打趣說，與其苦惱「要吃什麼才會變好」，不如先注意「什麼別吃」，像是空腹吃甜食，或睡前嗑零食，血糖一衝高，就剛好把晚上十點到半夜兩點的「生長激素黃金時段」壓下來，成長計畫直接打折扣。

除了要有規律作息，營養補給更是關鍵。根據世界衛生組織建議，3到6歲的孩子，每公斤體重每天需要35毫克離胺酸，才能幫助正常生長發育。爸媽要是太累想偷懶，其實也有小祕訣，每天給孩子補充2到3份桂格優成長素，就能幫忙達到建議攝取量。對於挑食或飲食不均衡的小孩來說更是救星，因為一瓶裡不只有三重蛋白，還一次補足42種營養素，更經過小兒科醫師推薦，這下爸媽也能更放心。

No.5 自律性高、生活規律

「再不起來要遲到了」、「數到三不動就沒收零用錢」每天早上，很多爸媽的家都像戰場，鬧鐘響了還得配合吼功、威脅加利誘，才能把孩子從被窩裡拖出來。但也有另一種爸媽，每天見證的卻是神奇畫面，孩子自己起床，還會順手摺棉被、換好衣服，然後淡定去吃早餐；放學回家更是自動導航，功課先完成、東西收好，才安心開玩。

當其他爸媽驚訝問：「哇！你到底怎麼做到的？」你嘴上笑笑：「就從小教啊！」網友也分享，「小孩夠自律，爸媽就能躺平啦！」長久下來的好習慣，不只讓孩子生活有條不紊，也讓爸媽心裡超踏實，因為知道，這樣的孩子以後遇到挑戰，也能穩穩接招。

No.4 才藝多常得獎

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

才藝在爸媽圈裡，總是難免引發「拉鋸戰」。有人主張學得越多越好，最好琴棋書畫全都安排上；有人則覺得，才藝不是比較清單，而是孩子找到熱情舞台的途徑。再加上108課綱強調多元表現，孩子的才藝、社團參與和特殊表現也會被納入考量，讓不少爸媽更焦慮，到底該多準備，還是順著孩子的興趣就好？

網友直白說：「小孩沒興趣就別逼，錢自己留著比較實在。」其實，不管是音樂、舞蹈、運動，還是繪畫、程式設計，重點都不在會多少，而在於孩子能不能從中找到快樂、建立自信。對爸媽來說，這份成長與自信，才是才藝學習裡最珍貴的收穫。

No.3 運動神經超靈活

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

一下課，操場上最顯眼的，就是那個永遠衝在前面的孩子。跳繩、籃球、排球也全都難不倒，就連體能測驗也能交出漂亮成績。爸媽看了，內心打趣說「是不是該往運動員方向培養？」但更多的，是那份安心感，因為我們最希望的，不就是孩子能有體力、有活力，盡情跑跳、玩得開心。

相對的，有些孩子體能不足，跑兩步就氣喘吁吁，甚至連爬樓梯都覺得吃力。爸媽都明白，想讓孩子動得起來，除了日常鍛鍊，更需要骨骼打下穩固基礎！生活中除了確保均衡飲食，也會特別注意鈣質、蛋白質和維生素D的攝取，像是牛奶、豆類、深綠色蔬菜，都是常見的來源；只是，孩子挑食或份量不足時，營養往往難以達標，這時候像桂格優成長素這類營養補充品，就能快速補充關鍵營養，裡面含有42種營養素，其中維生素D和鈣能幫助骨骼與健康成長，還有助於肌肉與心臟的正常收縮及神經的感應性，讓小小身體有底氣去跑去跳、揮灑活力。

禾馨兒科成長特別門診陳菁兒醫師分享，運動本身是很重要的成長處方，因為運動能刺激生長激素分泌，對長高有幫助；而且白天動得夠，晚上更好入睡，就連沒有食慾的孩子，多運動後也會自然覺得餓，食量跟著增加。

No.2 成績穩居前段班

嘴巴上說「成績不是全部」，爸媽們常常還會補一句「只要孩子盡力就好」。但一轉頭，補習班、課後輔導、模考排名，還是排得滿滿滿。因為在這個競爭激烈的社會，分數就像是一張通行證，沒拿到手總覺得心慌慌。於是，孩子如果能把成績穩在前段班，爸媽的心情就好像放下半顆大石頭，壓力瞬間少了一大半。畢竟，沒有人想在「輸在起跑點」的焦慮裡打轉太久。

除了孩子課業上的努力，爸媽其實也很懂「內建加油站」的重要性。平常在飲食上特別留心，像是補充桂格優成長素，裡頭含有黃金營養素DHA，能陪伴孩子持續保持好狀態，讓孩子學習更有後盾。爸媽心裡很明白，好的成績不是靠運氣，而是養分、習慣、努力三管齊下。當孩子持續有足夠能量去吸收新知識，學習狀態自然跟著升級；而當爸媽看著孩子一路穩定表現，那份驕傲與感動，往往比自己當年考高分還更甜、更值得。

No.1 貼心、善解人意

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

有時真正讓人感動的，往往是孩子的一個貼心小舉動。看到爸媽累了，會主動幫忙按摩肩膀或遞上一杯水；在爸媽生日或特別節日，還會親手做張小卡片、畫畫或準備小禮物；有些孩子甚至會幫忙分擔家事，或照顧年紀更小的弟妹；這些行為雖然沒有分數能衡量，卻能瞬間融化爸媽的心。

許多網友分享過類似感受，「雖然有時候氣到噴火，但有很多貼心的行為，讓媽媽覺得感動」、「上秒想把打塞回肚子，下秒覺得怎麼這麼貼心」，這種情緒反差，只有爸媽最懂。當朋友讚嘆「你家小孩真懂事」，爸媽表面還裝作這沒什麼，心裡卻暗暗覺得自己教養成功，忍不住想大聲回一句：「對！我的孩子就是暖到不行！」

