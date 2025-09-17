遲了68年的畢業證書！92歲白恐受難者趙清淵成淡大學生名譽回復首例
今年92歲的趙清淵，24歲就讀淡水英專(淡江大學前身)時，因參與黨外人士選舉活動、閱讀社會主義理論書籍，被政府「點名作記號」進而遭到逮捕，判處有期徒刑10年，當時他只差數個月即可領取畢業證書。16日淡江大學學生事務處生活輔導組組長虢恕仁代表淡江大學頒發榮譽畢業證書，並致贈一套文學院學士袍予趙前輩，以彌補其未能完成學業的遺憾。此一遲了近70年的畢業證書，是跨部會及與教育體系合作實踐轉型正義的重要成果。
國家人權館表示，人權館長期投入威權統治時期政治案件當事人、家屬及相關人士之文字及影像口述訪談。協助執行口述訪談計畫之社團法人台灣共生青年協會，得知趙清淵前輩對未能完成學業、僅差數個月即可取得畢業證書一事深感遺憾，遂協助家屬於教育部「具教職及學生身分政治受難者名譽回復處理專區」提出申請，在教育部與淡江大學多方協調、支持下，讓趙前輩在68年後能順利取得畢業證書。
趙清淵生於1933年，成長於高雄燕巢，1955年考取私立淡江英語專科學校三年制英語科，1957年4月被羈押時為三年級在學生，1958年遭判處有期徒刑10年，1967年4月刑滿開釋，2019年經促進轉型正義委員會公告撤銷判決處分。趙清淵在2024年接受人權館口述訪談時表示，他在就讀淡江英專期間，曾參與黨外人士選舉活動、閱讀社會主義理論書籍，因此被政府「點名作記號」進而遭到逮捕。
共生青年協會指出，本案為淡江大學首次受理補發榮譽畢業證書予政治受難者，然而「具教職及學生身分政治受難者名譽回復處理」機制對多數學校仍屬陌生，受難者或家屬亦缺乏自行申請的管道，期盼本次證書補發能成為各單位橫向連結、共同推動轉型正義的典範。
