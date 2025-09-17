聽新聞
亞大創辦人蔡長海 獲選工研院院士

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
亞洲大學創辦人蔡長海（左二）獲頒工研院院士，與副總統蕭美琴（左四）及其他得獎院士等人合影。圖／亞洲大學提供
亞洲大學創辦人蔡長海（左二）獲頒工研院院士，與副總統蕭美琴（左四）及其他得獎院士等人合影。圖／亞洲大學提供

亞洲大學創辦人蔡長海博士十五日獲頒第十四屆工業技術研究院院士殊榮，這也是蔡長海繼去年與輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰並列財訊雜誌評選為跨世代「五○影響力人物」後，再獲工研院院士終身榮譽職銜，以表彰其卓越貢獻。

頒獎典禮上，蔡長海由副總統蕭美琴手中接下工研院院士的榮耀，肯定他在醫療、教育與產業領域的傑出貢獻。他在得獎感言提到，希望台灣的生醫產業在工研院的協助、主導下，成為台灣的另一座護國神山，引領台灣進入全球生醫產業的前十大，創造全球最好的生醫產業，讓台灣在世界發光發亮。

工研院遴選院士要求候選人是在技術創新、產業化過程中有卓越成就，歷屆工研院院士都是產業重量級領袖，如二○一二年第一屆選出台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、台達電子創辦人暨榮譽董事長鄭崇華等。

蔡長海為亞大靈魂推手，致力培育ＡＩ智慧醫療健康產業人才，亞大三家附屬醫院中，亞大豐原醫院暨長照中心、醫療園區等將於明年十一月啟用，結合智慧醫療與產學合作，厚植中部地區醫療資源，緊密結合教育、醫療、產業，極具創新與跨世代影響力。

蔡長海表示，無論是獲頒工研院院士、榮登財訊「五○影響力人物」，背後核心價值都是「社會責任」。榮譽是責任的提醒，教育是國家發展的根本、醫療是人民安定的基礎、產業是驅動未來的引擎，三者融合，台灣就能創造出獨一無二的價值。

工研院攜手醫材公會 率35家台廠進軍泰國智慧醫療市場

