慢飛天使在幼兒園拔光頭髮 家長查監視器遺漏關鍵畫面

基隆市1名發展遲緩兒去年升幼兒園大班後出現異狀，還在園內幾乎拔光頭頂的頭髮。家長今在臉書貼文，批幼兒園李姓教保員胡亂責打孩子，上課還把孩子趕出課堂，孩子身心都嚴重受創，迄今未恢復。她感嘆，早療老師曾說孩子進步很多，如今要重新來過，「若您是孩子家長，您能接受這樣的狀況嗎？」

基市府今晚表示，全案已依教保相關人員違法事件調查處理辦法調查完畢，認定幼兒園老師對幼兒不當管教及不當對待，幼兒園教保員和負責人都處罰鍰並接受相關增能輔導。

市府教育處說，幼兒園未配合提供監視器部分，已另處以罰鍰並令立即改善，後續將這家幼兒園納入重點稽查對象，持續不定期到幼兒園稽查，如追蹤未改善，最重將廢止幼兒園設立許可，以維護幼兒權益。

這名家長今天傍晚在臉書社團「基隆人大小事」貼文，描述女兒的遭遇。家長說，孩子領有重度身心障礙手冊，語言表達及情緒調節有明顯困難，長期接受早療服務。去年7月升大班後，由李姓老師帶班。

家長說，7月下旬孩子返家後，多次出現異常情緒行為，包含莫名哭泣、夜間驚醒、拒絕上學、吐口水、拉自己頭髮、尖叫，並多次口述「老師打（閩南語）」、「NO」、「出去」等語句，因孩子發展遲緩無法語言表達，她一直以為是轉換大班老師的適應期，還帶孩子去求診。

家長說，去年8月27日早上9時30分左右，她收到老師傳來訊息和照片，發現「孩子把自己的頭髮都拔掉幾乎都要禿了」，她是8時30分左右送去學校，不到1個小時變成這樣。李姓教保員還反問她，稱孩子8月26日請假，在家裡發生什麼事？當天帶孩子回家後，就未再送去幼兒園。

家長說，到幼兒園要求看當天監視器畫面，發現園方一直推託，只承認老師失職但未提供影片。去年9月2日通報兒少保護案件並向教育處長信箱申訴，獲回覆會調查處理。後來園方通知她9月8日到幼兒園看8月19至27日的監視影片。

家長說，畫面顯示李姓老師有用教學棒打孩子的頭和手，李姓老師的課程幾乎不會讓她的孩子參與，還經常在課堂中叫孩子離開教室。監視器缺漏8月27日上午9時30至35約5分鐘畫面，至今她都還沒看到。

家長說，孩子目前仍常常尖叫，特別到餐廳或人多的地方都尖叫不停，顯示心理受創嚴重。她要求再看更多幼兒園監視器影片，讓家人了解孩子到底在學校發生什麼狀況，才能請早療或專業老師協助。

家長說，身為家長只是想了解狀況，但校方無法配合。真得花很多時間和精力照顧孩子，好不容易早療老師們都說孩子進步很多，但就因碰到李姓老師導致全盤重新來過。詢問網友「若您是家長，會不會也和我們一樣心痛和無奈？」

