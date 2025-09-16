快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

海外升學熱度不減！高雄美國學校大學博覽會 逾60名校齊聚

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供
高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供

高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，來自美國、加拿大、英國、日本與香港等60多所國際知名大學齊聚一堂，這場年度盛事不僅是南台灣規模最大的國際大學展，也是東亞地區規模數一數二升學平台，為數百名高中生與家長打開海外教育一扇門。

參展學校陣容堅強，涵蓋傳統頂尖學府與專業領域名校，包含波士頓學院、倫敦帝國學院、多倫多大學、麥基爾大學、香港大學與早稻田大學等世界級名校，都派出招生代表親自到場，還有音樂、設計、飯店管理與航空等專業學院，讓學生不只看到傳統學科，也能探索多元職涯可能性。

對不少南部家庭而言，海外升學資訊過去往往仰賴網路蒐集，或得舟車勞頓北上參展，如今能在高雄直接與全球名校面對面交流，成為縮短資訊落差的重要一步。

今年展會為提升效率引進StriveScan平台，學生完成線上註冊獲得專屬條碼，現場即可供招生人員快速掃描，取得相關資料，學生會後也能收到完整互動紀錄，展現對特定大學升學興趣，對未來申請更具優勢。

對於正準備大學申請的高中生來說，能即時提問，從課程設計、獎學金到實習資源，一次獲得完整答案，避免網路資訊片段化與真偽難辨的困境。

高雄美國學校成立於1989年，是美國國務院海外學校辦公室支持的台灣美國學校之一，多年來培養無數高中生進入國際知名大學。

校長金佰利．克拉克指出，這是南台灣最大的海外大學招生活動，也是東亞地區規模最盛大展會之一，希望學生透過直接互動找到適合自己的大學，讓夢想有實現的可能。

少子化衝擊下，台灣高中生選擇海外升學的比例逐年增加，這不僅是個人選擇，也反映台灣與國際教育接軌的趨勢。不少家長坦言，高雄成為名校齊聚之地，顯示已累積國際能見度，過去南部常被認為資訊落後，如今透過這場大學博覽會，學生及家長不必遠行，就能掌握全球升學脈動。

高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供
高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供
高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供
高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供
高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供
高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供

美國 升學 規模

延伸閱讀

2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

影／校長兼撞鐘！高雄道明中學停電 校長敲響「航母鐘」

培育社工人才 衛福部加碼 7大學開設「學士後課程」

公股券商首家 兆豐證券獲准進駐高雄資產管理專區

相關新聞

嘉市全國科展團體第一名 展現科學168深耕成果

嘉義市在今年第65屆全國科學展覽會奪下團體獎第一名，今天下午於世賢國小舉辦成果發表會，獲獎師生透過海報與作品展示分享研究...

教育部表揚114年卓越特殊教育人員 新北8位教師獲殊榮

教育部今舉辦「114年度卓越特殊教育人員」頒獎典禮，表揚長年投入特殊教育、默默耕耘的教育人員。全國共57位卓越特教人員脫...

海外升學熱度不減！高雄美國學校大學博覽會 逾60名校齊聚

高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，來自美國、加拿大、英國、日本與香港等60多所國際知名大學齊聚一堂，這場年...

慢飛天使在幼兒園拔光頭髮 家長查監視器遺漏關鍵畫面

基隆市1名發展遲緩兒去年升幼兒園大班後出現異狀，還在園內幾乎拔光頭頂的頭髮。家長今在臉書貼文，批幼兒園李姓教保員胡亂責打...

聽障老師楊博如用「心」傾聽突破限制 榮獲全國卓越特教人員

新北市中和區景新國小老師楊博如獲全國卓越特教人員，今天在台南市接受教育部頒獎。她分享，自己曾是特教生，現在是聽障教師，正...

南市6教師獲選教育部卓越特教人員 背後都有動人的故事

教育部今天在台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦卓越特殊教育人員頒獎典禮，台南有6位教師獲殊榮，市長黃偉哲也前往道賀。他說，6位特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。