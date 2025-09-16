海外升學熱度不減！高雄美國學校大學博覽會 逾60名校齊聚

高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，來自美國、加拿大、英國、日本與香港等60多所國際知名大學齊聚一堂，這場年度盛事不僅是南台灣規模最大的國際大學展，也是東亞地區規模數一數二升學平台，為數百名高中生與家長打開海外教育一扇門。

參展學校陣容堅強，涵蓋傳統頂尖學府與專業領域名校，包含波士頓學院、倫敦帝國學院、多倫多大學、麥基爾大學、香港大學與早稻田大學等世界級名校，都派出招生代表親自到場，還有音樂、設計、飯店管理與航空等專業學院，讓學生不只看到傳統學科，也能探索多元職涯可能性。

對不少南部家庭而言，海外升學資訊過去往往仰賴網路蒐集，或得舟車勞頓北上參展，如今能在高雄直接與全球名校面對面交流，成為縮短資訊落差的重要一步。

今年展會為提升效率引進StriveScan平台，學生完成線上註冊獲得專屬條碼，現場即可供招生人員快速掃描，取得相關資料，學生會後也能收到完整互動紀錄，展現對特定大學升學興趣，對未來申請更具優勢。

對於正準備大學申請的高中生來說，能即時提問，從課程設計、獎學金到實習資源，一次獲得完整答案，避免網路資訊片段化與真偽難辨的困境。

高雄美國學校成立於1989年，是美國國務院海外學校辦公室支持的台灣美國學校之一，多年來培養無數高中生進入國際知名大學。

校長金佰利．克拉克指出，這是南台灣最大的海外大學招生活動，也是東亞地區規模最盛大展會之一，希望學生透過直接互動找到適合自己的大學，讓夢想有實現的可能。

少子化衝擊下，台灣高中生選擇海外升學的比例逐年增加，這不僅是個人選擇，也反映台灣與國際教育接軌的趨勢。不少家長坦言，高雄成為名校齊聚之地，顯示已累積國際能見度，過去南部常被認為資訊落後，如今透過這場大學博覽會，學生及家長不必遠行，就能掌握全球升學脈動。 高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供 高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供 高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，是南台灣規模最大的國際大學展。圖／高市教育局提供

商品推薦