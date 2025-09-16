嘉市全國科展團體第一名 展現科學168深耕成果

嘉義市在今年第65屆全國科學展覽會奪下團體獎第一名，今天下午於世賢國小舉辦成果發表會，獲獎師生透過海報與作品展示分享研究過程，會現場充滿熱烈氛圍。市府教育處長郭添財表示，嘉義市舉辦科學168教育博覽會已有21屆，把科學從課本帶入日常生活，在全國科展中的優異表現，正是「科學168」長期深耕的成果。

市長黃敏惠表示，嘉義市長年致力於推動科學教育，透過資源挹注與科學168等科普平台的深耕，培養孩子觀察、思考與創新的能力。今年全國科展再創佳績，對當時在正處於丹娜絲風災過後搶通道路的嘉義市而言，是振奮人心的消息，不僅是對嘉義市教育能量的肯定，更是所有師生努力與家長支持的結晶。

郭添財表示，嘉義市全國最具盛名科學168教育博覽會至今年已有21屆，教育團隊不斷求新求變，把科學從課本帶入日常生活，讓學生在遊戲與實驗中培養觀察、提問、驗證的能力。嘉義市在全國科展中的優異表現，正是「科學168」長期深耕的成果。

成果發表會上得獎的作品有，嘉大附小「鳳梨『酵』一下-鳳梨酵素活性與應用價值之探究」榮獲國小組化學科第一名。「製益生菌-水克菲爾菌生長影響因素之探討」榮獲國小組生活與應用科學科佳作。

北興國中「不再DOWN的啄木鳥-探究科學玩具啄木鳥上升之因素與原理」榮獲國中物理科第三名、聯發科技創造無限可能獎優等獎。「台灣扁鍬形蟲行為研究-產卵偏好與幼蟲的趨避反應」，關注昆蟲生態，榮獲生物科鄉土教材獎。

嘉華中學「植物精油抑制番石榴瘡痂病原菌之研究」榮獲國中組生活與應用科學科鄉土教材獎。世賢國小「芭樂新時尚~新型水果套袋之研發」榮獲國小組生活與應用科學科佳作。 嘉義市長黃敏惠聆聽學生講解科展作品原理。圖／嘉義市政府提供 嘉義市長黃敏惠與獲獎隊伍一一合影。圖／嘉義市政府提供 嘉義市長黃敏惠與得獎師生合影。圖／嘉義市政府提供

