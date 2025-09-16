快訊

教育部表揚114年卓越特殊教育人員 新北8位教師獲殊榮

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
教育部今舉辦「114年度卓越特殊教育人員」頒獎典禮，新北市共有8位教師榮獲殊榮。圖／新北市教育局提供
教育部今舉辦「114年度卓越特殊教育人員」頒獎典禮，新北市共有8位教師榮獲殊榮。圖／新北市教育局提供

教育部今舉辦「114年度卓越特殊教育人員」頒獎典禮，表揚長年投入特殊教育、默默耕耘的教育人員。全國共57位卓越特教人員脫穎而出，其中新北市共有8位教師榮獲殊榮，從國小到高中職皆有傑出表現，展現新北在融合教育上的深耕與成果。

此次獲獎的8位教師分別是中港國小呂旻陵、光復國小林玫君、景新國小楊博如、秀朗國小莊慧娟、江翠國中楊瑞卿、永和國中陳靜淑、淡水商工王聖雄與三重商工林天倪。他們以愛為光、以專業為翼，在教學現場、跨專業合作及行政推動中，以專業與和愛心堅定守護每一位孩子，傳遞了特教的價值與教育的溫度。

光復國小老師林玫君服務教育超過20年，「以愛為光，照亮每一位孩子的路」是她的信念，推動「特教轉介單一窗口」制度，並設計具參與性與包容性的課程，從教學現場到行政推動，陪伴孩子在共融中成長。她說，教育不是塑造標準模樣，而是陪孩子找到自己的光芒。

永和國中老師陳靜淑以「從1個靜淑到100個靜淑」形容教育擴散的力量，長年致力於融合教育，協助情緒行為障礙學生穩定就學，並培育新進教師專業能量。帶動教材編撰與跨專業合作，讓好的策略能被更多學校與家庭複製應用。

淡水商工老師王聖雄帶領學生征戰國際特奧，勇奪13金7銀4銅佳績。他是適應體育與融合教育的最佳實踐教師典範，以「勇敢嘗試、永不放棄」的信念實踐運動平權，打造更友善的學習環境，也讓世界看見臺灣的實力。

教育局長張明文表示，感謝獲獎教師們長期堅守特殊教育第一線，無論是引導孩子找到自我價值、協助情緒行為障礙學生穩定就學，或帶領學生勇闖國際特奧賽事，都用實際行動落實融合教育，營造理解與支持的校園氛圍。

教師 淡水

相關新聞

嘉市全國科展團體第一名 展現科學168深耕成果

嘉義市在今年第65屆全國科學展覽會奪下團體獎第一名，今天下午於世賢國小舉辦成果發表會，獲獎師生透過海報與作品展示分享研究...

教育部表揚114年卓越特殊教育人員 新北8位教師獲殊榮

教育部今舉辦「114年度卓越特殊教育人員」頒獎典禮，表揚長年投入特殊教育、默默耕耘的教育人員。全國共57位卓越特教人員脫...

海外升學熱度不減！高雄美國學校大學博覽會 逾60名校齊聚

高雄美國學校昨舉辦第3屆「南部台灣大學博覽會」，來自美國、加拿大、英國、日本與香港等60多所國際知名大學齊聚一堂，這場年...

慢飛天使在幼兒園拔光頭髮 家長查監視器遺漏關鍵畫面

基隆市1名發展遲緩兒去年升幼兒園大班後出現異狀，還在園內幾乎拔光頭頂的頭髮。家長今在臉書貼文，批幼兒園李姓教保員胡亂責打...

聽障老師楊博如用「心」傾聽突破限制 榮獲全國卓越特教人員

新北市中和區景新國小老師楊博如獲全國卓越特教人員，今天在台南市接受教育部頒獎。她分享，自己曾是特教生，現在是聽障教師，正...

南市6教師獲選教育部卓越特教人員 背後都有動人的故事

教育部今天在台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦卓越特殊教育人員頒獎典禮，台南有6位教師獲殊榮，市長黃偉哲也前往道賀。他說，6位特...

