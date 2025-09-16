教育部表揚114年卓越特殊教育人員 新北8位教師獲殊榮

教育部今舉辦「114年度卓越特殊教育人員」頒獎典禮，表揚長年投入特殊教育、默默耕耘的教育人員。全國共57位卓越特教人員脫穎而出，其中新北市共有8位教師榮獲殊榮，從國小到高中職皆有傑出表現，展現新北在融合教育上的深耕與成果。

此次獲獎的8位教師分別是中港國小呂旻陵、光復國小林玫君、景新國小楊博如、秀朗國小莊慧娟、江翠國中楊瑞卿、永和國中陳靜淑、淡水商工王聖雄與三重商工林天倪。他們以愛為光、以專業為翼，在教學現場、跨專業合作及行政推動中，以專業與和愛心堅定守護每一位孩子，傳遞了特教的價值與教育的溫度。

光復國小老師林玫君服務教育超過20年，「以愛為光，照亮每一位孩子的路」是她的信念，推動「特教轉介單一窗口」制度，並設計具參與性與包容性的課程，從教學現場到行政推動，陪伴孩子在共融中成長。她說，教育不是塑造標準模樣，而是陪孩子找到自己的光芒。

永和國中老師陳靜淑以「從1個靜淑到100個靜淑」形容教育擴散的力量，長年致力於融合教育，協助情緒行為障礙學生穩定就學，並培育新進教師專業能量。帶動教材編撰與跨專業合作，讓好的策略能被更多學校與家庭複製應用。

淡水商工老師王聖雄帶領學生征戰國際特奧，勇奪13金7銀4銅佳績。他是適應體育與融合教育的最佳實踐教師典範，以「勇敢嘗試、永不放棄」的信念實踐運動平權，打造更友善的學習環境，也讓世界看見臺灣的實力。

教育局長張明文表示，感謝獲獎教師們長期堅守特殊教育第一線，無論是引導孩子找到自我價值、協助情緒行為障礙學生穩定就學，或帶領學生勇闖國際特奧賽事，都用實際行動落實融合教育，營造理解與支持的校園氛圍。

商品推薦