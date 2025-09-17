中信國際學校新成員 新北中信高中附幼首重品格教育

CTBC Preschool整合美國Common Core課程，讓孩子與美國同步，在美語的學習環境下，盡情學習與探索。 圖／中信國際學校 提供

中信國際學校體系增添新成員！新北市中信高級中學附設幼兒園（下稱「CTBC Preschool」）獲新北市教育局核准立案，並加入中信國際學校臺北校區。CTBC Preschool以美國Common Core課程（Common Core State Standards）及品格教育為核心，每班皆有合格幼保師資與外師，孩子在全美語的學習環境下玩中學、學中樂，於幼兒園階段即奠定漂亮美式口音，為將來的學習之路打下堅強的基礎，培育未來國際人才。

CTBC Preschool以品格教育為核心，聘請具備多年教學經驗的合格外師與專業幼教師資，豐富孩子的國際學習體驗。 圖／中信國際學校 提供

CTBC Preschool以品格教育為核心，選聘具備多年教學經驗的合格外師與專業幼教師資，透過主題課程操作區的運作，整合社群（society）、情緒（emotion）、美感（esthetics）與感統 （sensory integration）SEES四大領域，提供優質學習資源，並結合生活常規與社會服務，進行Duke of Edinburgh Award（DofE®）品格教育國際系統認證。「學校也與耕莘醫院合作專屬健康方案，讓醫師、家長一起定期守護孩子視力、牙齒與感覺統合能力，確保身體健康、學習愉快！我們亦聘有專任駐校護理師，共同維護學生健康與安全。」新北市中信高中校長謝惠玟說。

CTBC Preschool提供優質學習環境及資源，讓孩子在玩中學、學中樂的環境中成長，啟發創意思維與潛能。 圖／中信國際學校 提供

中信國際學校臺北校區於新店擁有萬坪森林校園，校園內建置完整K-12學制，整合美國Common Core課程，讓孩子與美國同步，在自然的森林校園環境中盡情學習與探索。除了課堂學習，學校更提供多元的運動、音樂與藝術資源，設有專業的運動場館、團練室及藝文展演空間。學生可依興趣參與樂團、運動社團與代表隊等活動，不僅拓展專長，透過團隊合作與對外競賽，培養領導力、表達力與解決問題的能力，學校也安排學生參與校外大型演出機會。

中信國際學校教育長林妙蓉表示，我們重視學生個別差異，透過繪本閱讀，引導孩子練習表達與傾聽，用最直覺的學習方式，讓孩子可以順利接軌美式國際學校的學習軌道。到高中階段我們為每位高中生量身訂製課表，建構完善的國際升學系統，輔導國內外升學，開設英文、統計、歷史、微積分等AP大學先修課程，有利名校申請。學生已錄取美國西北大學、密西根大學、喬治城大學、紐約大學、倫敦大學學院、倫敦國王學院、雪梨大學等超過20所全球百大名校。

CTBC Preschool每日安排大肌肉運動時間，也與耕莘醫院合作專屬健康方案，共同定期守護孩子視力、牙齒與感統能力！ 圖／中信國際學校 提供

林妙蓉強調，中信國際學校將延伸版圖至南科地區，中信金學校財團法人已獲准籌設小學與附幼，將以相同教育規格於近期完成立案，成為中信國際學校體系一員。未來中信國際學校將在臺北、臺南的校區共享教學資源，將多元語言與在地文化自然融入於生活之中，豐富孩子的國際學習體驗，今年底也將與親子天下合作，辦理國際教育講座。

中信國際學校臺北校區於新店擁有萬坪森林校園，校園內建置完整K-12學制，讓孩子在自然的森林校園環境中盡情學習與探索。 圖／中信國際學校 提供

CTBC Preschool招收滿2歲至未足6歲幼兒，首屆幼幼、小、中、大班已開放報名，園內延托時間至晚間7時，目前也正積極規劃幼童專用車接送路線，減輕雙薪家長的負擔、安心上班。CTBC Preschool每月將於校內舉辦兩場招生說明會，日期為114年9月24日、10月18、22日，11月12、22日，12月6、17日，115年1月7、17日，可至官方網站了解詳情，或洽招生專線(02)2212-5795。

官方網站：https://is.ctbc.edu.tw/

