聽障老師楊博如用「心」傾聽突破限制 榮獲全國卓越特教人員

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
新北市中和區景新國小老師楊博如是聽障老師，她用心傾聽，引領孩子學習，獲全國卓越特教人員。記者鄭惠仁／攝影

新北市中和區景新國小老師楊博如獲全國卓越特教人員，今天在台南市接受教育部頒獎。她分享，自己曾是特教生，現在是聽障教師，正因為「聽」得有限，學會用「心」傾聽，教學中更知道孩子想什麼？需要什麼？用眼神心靈交會，幫助學生克服學習困難，走向無限的可能。

楊博如說，因自己曾是特教生，更能了解學習過程中被誤解與掙扎的心情，也更能同理了解特殊需求學生與家庭面對的挑戰，也因此選擇擔任特教老師，並以「引路人」自許，相信「經歷過限制的人，更懂得如何欣賞每一份潛能被看見的珍貴。」

她分享，積極與普通班教師、家長合作，堅認「障礙不等於限制」，只要提供適合的支持，每位孩子都能找到自己學習的節奏。自己身為聽障者，不只是老師，更是理解者、陪伴者、引路人；「雖無法聽見世界的聲音，但我看得見每隔孩子的光」，將持續陪伴他們走向未來無限的可能。

楊博如說，因自己也擔任導師，而當老師常要面對的是接電話，但因自己聽不清楚，這是最大的挑戰，因此，若有電話就要請其他老師來幫忙，也因為如此，自己也會在能力所及，主動幫忙同事完成其他工作事項。而自己在教學中也難免會遇到學生聽不懂，或者是起煩躁，影響學習的時候；這個時候最好的方法就是用心傾聽及陪伴，乃至一個眼神去了解孩子的需求，並達成默契，進而給予學生幫忙，欣喜自己能完成。能獲獎要感謝同事及許多人的幫忙，這份榮耀屬於大家。

教師 同事

