南市6教師獲選教育部卓越特教人員 背後都有動人的故事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
教育部今天在台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦卓越特殊教育人員頒獎典禮，台南有6位教師獲殊榮。記者鄭惠仁／攝影
教育部今天在台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦卓越特殊教育人員頒獎典禮，台南有6位教師獲殊榮，市長黃偉哲也前往道賀。他說，6位特教老師獲得殊榮，南市引以為傲，除肯定他們用愛心和專業，無私地奉獻，也強調市府將繼續全力支持特殊教育工作，確保每位學生在充滿關懷和支持的環境中茁壯成長。

教育局長鄭新輝表示，南市有崇明國中陳如凡、麻豆國小李翊誠、永康區復興國小張喜凰、新民國小張玉林、六甲國小王秋怡及永福國小陳姿燕等6位教師獲殊榮，稱許他們在教學中不斷探索創新教學方法，用經驗和智慧幫助學生克服困難，每位教師背後都是動人的故事。

麻豆國小李翊誠是資優班專任教師，以「拾撿生活中的美與不完美」的理念及問題解決為核心，透過多元任務與差異化調整目標等方式，以符應學生學習需求的理念，搭築適合進行自主探索的鷹架，並配合適宜的成果回饋及獎勵，不但能潛移默化學生「自主」的習慣，也能增強自主探究動機與自我引導能力，為「終身學習」做最充份準備。

永康區復興國小張喜凰投入特殊教育20年，致力於融合教育推動，以教室為出發點，結合社區資源，引領特教學生體驗生活環境。為了讓孩可以適應未來環境，不斷與同儕教師共同精進，研發教學教材，曾獲全市111及113學年度自編教材佳作殊榮。

新民國小張玉林投身學前巡迴輔導特殊教育18年，致力於融教育的推度，以包容的心接納特殊孩子，更協助現場教師解決問題，提供良方給家長。閒暇之餘，與同儕共同成長，研發教學教材，幫助更多的教師與家庭克服各種障礙。

六甲國小教師王秋怡在特教奉獻26年，精進個人於特教、輔導的專業知能，並投入特教、輔導、及教學相關的活動規劃、教材教具設計。擔任特教組長、輔導組長等，長期輔導身障、拒學、輟學學生幫助學生找到自信與價值。

永福國小陳姿燕投入學前教育30年，也是學前教育輔導團的輔導員，除了教學卓越表現外，長期協助學前特殊幼兒鑑定作業，無私奉獻於心理評量工作；擔任輔導團期間也協助學前幼兒在普通班所需要的特教協助，提供教學老師與行政現場的教學策略，是融合教育最佳典範。

教師 台南

