教育部表揚卓越特教人員 部長宣布明年2月起特教職務加給多1千元

教師節前夕，教育部今天在台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦卓越特殊教育人員頒獎典禮，共有57人獲獎，教育部部長鄭英耀感謝全國特教老師的辛勞奉獻，他宣布已30多年未調整的「特教職務加給」，已獲行政院核定，自明年2月起從每月1800元調增為2800元。

鄭英耀也表示，教育部正持續推動特殊教育政策革新與修法，一步步讓特殊教育的發展與支持系統更為完善，包含明定逐年調降特教班生師比，預計將增加2550名特教教師；另，透過獎勵金補助地方政府進用正式特教教師，以及充實與穩定特教助理人員人力。在現有補助特教學生助理員經費外，4年再增置1600名月薪制學生助理員，以及建立時薪制學生助理員久任加給制度，持續支持增置特教助理人員。

今年獲獎的57名卓越特殊教育人員，含括特教老師、普通班老師、特教助理員、輔導人員及教育行政人員。表揚典禮主題「心懷熱忱耕特教 夢想開花耀生輝」，呼應每位特教人員長期在特教領域耕耘與付出，讓特教學生的潛能與夢想逐漸萌芽開花，在生命中綻放出屬於自己的光芒。

澎湖縣馬公國小的學前特教老師陳婉忻，長年協助於偏鄉特殊需求幼兒學習，推動資源整合與營造友善的學習環境，並投入特教輔導團參與多項融合教育計畫，且跨縣市合作研發教案「樂擊打怪教戰手冊」，將特殊教育支持服務與資源帶到離島及偏鄉學校。

也是聽障的新北市景新國小老師楊博如，帶領與陪伴孩子突破限制，發現屬於自己的無限可能；因自己也曾是特教生，更能同理特教學生與家長的處境。她以「引路人」自許，堅信「障礙不等於限制」，只要給予適切支持，每位孩子都能發光。

南市崇明國中老師陳如凡營造友善與支持的環境，用同理與陪伴幫助特教生降低焦慮及建立自信。在南市特教中心期間，推動成立「台南市特殊教育學生情緒及行為問題專業支援團隊」，協助特教生適應校園。她相信只要用欣賞的眼光看待每位孩子，必能發掘他們的無限潛能。

桃園高中老師張芷榕致力融合教育，開發適性教材、實施觀課共備，並擔任台灣手語教師，倡議平權觀念。她為每位學生撰寫「給老師的一封信」，促進普特理解，攜手導師、家長建立支持網絡，展現全人關懷與專業實踐的融合教育典範。

輔仁大學輔導員劉大文深信「理解與接納，是改變的起點」，以溫柔傾聽與真誠陪伴，讓特教學生逐步認識自己、發掘潛能，也透過跨單位合作、串聯校內外資源來讓支持系統更完整，幫助特教學生更順利地適應大學校園生活。

台北特教學校教師助理員林細澤，服務特教31年，在陪伴與照顧特教生過程中，有感於這份工作並不是僅靠耐心與愛心就可以堅持下去，還必須充實自我，持續提升自己的特教照護專業知能。

