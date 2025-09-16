教團爭取身心調適假不併事假 擴及所有受僱者
教育部日前預告修正教師請假規則，規劃身心調適假每學年可請3天，但因併入事假天數計算，引起反彈。全教總今天呼籲，政府應確保所有勞工都享有獨立的身心調適假。
教育部為建構更友善的校園職場環境，近日預告修正教師請假規則部分條文，其中一大重點就是明定身心調適假，每學年可請3天，可以小時來請，並規定「學校不得拒絕，亦不得為其他不利之處分」。
然而這項政策引起桃園市、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣5縣市教師會反彈，認為併入事假計算是「換湯不換藥」。
教育部與相關部會今天邀集相關團體開會，研商身心調適假機制。全國教師工會總聯合會（全教總）會後發布新聞稿，呼籲政府應確保所有勞工都能享有獨立的身心健康休假權利，此舉不僅保障受僱者健康，更將提升職場效能，促進社會整體福祉。
全教總指出，教育部自112學年起，已將身心調適假推展到高中學生，並沒有併入事假計算。這項權益應含括所有受僱者，尤其是高壓的教育和醫療工作者，每年應享有3到5天的身心調適假，並納入性別平等工作法、勞動基準法或相關法規明確規範。
除了獨立的假別，全教總也呼籲搭配心理諮商資源、職場健康講座及壓力管理課程，全面提升受僱者身心健康，共同打造人性化、永續發展的勞動未來。
