台師大女足案 國科會：違反研究及學術倫理 將追繳經費、降補助比率

國立台灣師範大學女足隊去年遭爆不當抽血事件，國科會今天公布台師大女足隊員抽血事件處置結果，調查結果確認，台師大及研究人員違反研究倫理以及學術倫理各三項，將終止女足計畫補助、追繳計畫補助經費、降低管理費補助比率，教授陳忠慶停權5年、教授周台英停權4年。

國科會與教育部、衛福部組成跨部會調查小組，經調查「衡鑑平台計畫」執行機構與研究人員，清查國科會補助陳、周2位教授自任教以來涉及運用血液樣本計畫28件，及近10年發表期刊論文。今天公布審認結果認定研究人員違反研究倫理與學術倫理。

在研究倫理部分，國科會說，未能實質整合降低風險，該項計畫為整合型計畫，112年執行機構為台師大、113至114年執行機構為中央大學，其研究對象均有台師大女足隊員，惟各自獨立收案，未能整合以降低受試者風險，及善盡對研究參與者保護責任。

另外，經查「衡鑑平台計畫」子計畫2件與陳、周2位教授各2件專題計畫，共6件計畫，各有未依研究倫理執行之違失，如計畫內容與實際執行不一致、計畫內容修正未提出變更、不符知情同意程序、未揭露共同主持人為參與者所屬球隊教練，涉及權力不對等關係、參與者被脅迫參與研究，以及受試費被要求繳回等情形。最後，所涉違失事實具長年多次重複情形，台師大為計畫執行機構，未確實管理查核致嚴重影響研究對象權益，未善盡督導之責及調查過程不確實。

學術倫理部分，國科會指出，陳、周2位教授計畫申請、執行國科會研究計畫所發表之論文，違反「審議要點」規定「造假：虛構不存在之申請資料、研究資料或研究成果」，陳忠慶教授未依審查意見完成子計畫中研究倫理審查，卻聲稱已提出申請、陳、周2位教授共同發表之110年論文與周教授獲補助執行之108年計畫內容不符，卻使用相同之IRB (人體研究倫理審查委員會) 核准文件。最後，陳、周2位教授執行國科會研究計畫所發表之論文中，稱其所為之研究皆已事先取得研究對象或受試者之知情同意，調查後該等知情同意書有未事先簽署之虛偽不實陳述情事。

國科會人文處處長黃俊儒表示，經調查委員會審議，台師大女足案處置結果包括：終止補助「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」整合型計畫；追繳計畫補助經費，台師大2460900元、中央大學808800元 ；降低台師大1年管理費比率2%，約900萬元；陳、周2位教授停權5年及4年，停權期間不得申請及執行國科會各項補助及獎勵案件。

至於強制受試者繳回受試者費用一事，國科會表示，已配合檢調提供相關資料，並清查國科會補助陳、周2位教授相關計畫涉及受試者費用不當運用情形，於8月19日主動移送5件計畫予檢調偵辦。

黃俊儒表示，為維護學術研究環境健全發展，檢視修正現行「國科會學術倫理案件處理及審議要點」，並參考國外相關文獻，新訂「研究人員學術倫理守則」，強化研究人員倫理意識，及跨部會協力維護受試者權益。並優化國科會補助科研計畫審查機制，引導我國學術研究以追求創造社會貢獻為目標，營造具價值與信賴的科研環境。

國科會主委吳誠文表示，該事件令人遺憾，牽涉學生時間多、歷時長，兩個多月前，他親自跟台師大校長通電話，也鼓勵校長利用此機會，讓全校師生了解什麼是學術倫理，如何協助台灣學術界能朝正向發展。 國科會主委吳誠文說明研究倫理與學術倫理。記者董俞佳／攝影

