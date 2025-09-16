北市推數位教學卡關？酷課APP老師教學使用率低 教育局曝原因
北市教育局110學年度推出酷課APP，提供親師生用於教學、請假等功能，審計報告指出，部分功能使用率低，且教學用「課堂工具」超過4成以上學校點閱次數低於10次以下，顯示各校推動智慧校園E化有待加強。教育局表示，酷課APP上線至今下載次數已突破47萬，親師生可依個別需求，使用所提供功能，會持續精進優化。
為落實校園數位轉型，於110學年度開發「酷課APP」讓親師生交流數位化，功能包含離校通知、班級聯絡簿、線上請假、校園繳費、減碳存摺、數位學習資源查詢等功能，讓家長能即時掌握子女校園生活，審計報告指出，雖校園親子帳號綁定率已達9成，但仍有41校親子綁定率不到8成，不利推動智慧校園E化服務。
報告指出，家長與學生在使用APP功能多數卻只使用請假、成績、缺曠查詢等功能，其餘包含「班級聯絡簿」、「回條調查表」、「健康資訊」及「報名系統」平均點擊率低於5成，顯示老師不常使用該功能做溝通管道。此外，系統中輔助老師授課「課堂工具」有4成以上學校點閱次數低於10次以下，顯示各學校教師普遍未能善用該APP功能輔助現場教學。
有校長坦言，部分老師平日上課繁忙，加上現階段主流通訊軟體普遍，多數會與家長創Line群組，有事情直接在群組溝通，才會導致部分聯繫功能使用率偏低，而授課資深老師還是習慣透過黑板寫字，加上資訊設備操作不一定熟悉，可能會拖到上課時間，建議教育局若想衝高使用率，應給予老師更多資訊上的增能。
教育局表示，「親子綁定」採鼓勵性質申請並無強制，少數學校因學籍內含實驗教育機構學生，或有部分經社福單位安置學生，綁定較低，至於部分功能家長點擊率較低，「調查回條」、「健康資訊」及「報名系統」等並非例行事務，家長、學生依實際有需求才會點閱查看。
至於老師「課堂工具」功能點閱次數低，教育局說，配合106學年度起推動「行動學習，智慧教學」，鼓勵教師使用數位工具活化教學，故建置本項服務，但近年來間已有多元教學軟體亦可提供類似服務，部分老師可能改用其他軟體，經評估該服務也將在115學年度停用，也會持續優化APP各項功能。
