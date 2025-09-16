萬人連署縮短上課時間 EdYouth籲研議國中小早自習自由參與

近日，萬名民眾於公共政策網路參與平台附議，支持將國高中上課時間縮短為早上10點到下午4點，盼能改善學生長期睡眠不足與學習效率不佳問題。對此，EdYouth台灣一滴優教育協會呼籲，教育部應正視兒少休息權與學生心理健康，積極回應學生訴求，優先研議開放國中小早自習自由參與的可行性。

經濟合作暨發展組織（OECD）統計，台灣中小學生每年上課時數居全球之冠，加上課後補習與升學壓力，早已嚴重壓縮學生所需的休息時間。早在2017年，就有民眾透過同一平台提出延後到校的訴求，教育部之後也在2022年修訂高中生在校作息規定，推動早自習不再強制到校。

EdYouth認為，學生長時間的學校生活與課後補習，不僅壓縮了休息時間，也背離了108課綱「適性揚才」的精神。根據教育部統計，108課綱施行後，文理補習班的數量大幅增長，過去更有立委質詢時直呼：「補習班比超商多」。此外，根據EdYouth的調查，108課綱雖以多元學習為目標，實際上卻因升學主義與考試壓力未減，學生課後補習風氣依舊盛行，若缺乏充足配套，課綱的立意無法真正落實。

EdYouth理事長蔡其曄指出，近兩次聯合國兒童權利公約（CRC）國際審查中，國際委員持續關切台灣兒少的休息與遊戲權，並提醒兒少長時間待在學校及補習班等高壓環境，恐對身心發展造成負面影響。蔡其曄呼籲，教育部應率先研議開放國中小早自習自由參與的可行性，作為改善學生休息時間不足的第一步。

最後，EdYouth呼籲，教育部應積極回應學生訴求，正視學生長期休息時間不足的問題，針對課綱與課程規畫展開廣泛討論，並提供學生課後學習與活動的相應配套支持。同時，EdYouth強調，應檢視近年來文理補習班不減反增的現象，並在未來課綱調整中，將學生的遊戲權、休息權與心理健康納入考量，確保課綱的調整能落實CRC的精神，並真正回應學生需求。

