快訊

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉滿身血衝超商求救 男在家昏迷也送醫

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

聽新聞
0:00 / 0:00

萬人連署縮短上課時間 EdYouth籲研議國中小早自習自由參與

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
EdYouth理事長蔡其曄呼籲，教育部應率先研議開放國中小早自習自由參與的可行性，作為改善學生休息時間不足的第一步。圖／本報資料照片
EdYouth理事長蔡其曄呼籲，教育部應率先研議開放國中小早自習自由參與的可行性，作為改善學生休息時間不足的第一步。圖／本報資料照片

近日，萬名民眾於公共政策網路參與平台附議，支持將國高中上課時間縮短為早上10點到下午4點，盼能改善學生長期睡眠不足與學習效率不佳問題。對此，EdYouth台灣一滴優教育協會呼籲，教育部應正視兒少休息權與學生心理健康，積極回應學生訴求，優先研議開放國中小早自習自由參與的可行性。

經濟合作暨發展組織（OECD）統計，台灣中小學生每年上課時數居全球之冠，加上課後補習與升學壓力，早已嚴重壓縮學生所需的休息時間。早在2017年，就有民眾透過同一平台提出延後到校的訴求，教育部之後也在2022年修訂高中生在校作息規定，推動早自習不再強制到校。

EdYouth認為，學生長時間的學校生活與課後補習，不僅壓縮了休息時間，也背離了108課綱「適性揚才」的精神。根據教育部統計，108課綱施行後，文理補習班的數量大幅增長，過去更有立委質詢時直呼：「補習班比超商多」。此外，根據EdYouth的調查，108課綱雖以多元學習為目標，實際上卻因升學主義與考試壓力未減，學生課後補習風氣依舊盛行，若缺乏充足配套，課綱的立意無法真正落實。

EdYouth理事長蔡其曄指出，近兩次聯合國兒童權利公約（CRC）國際審查中，國際委員持續關切台灣兒少的休息與遊戲權，並提醒兒少長時間待在學校及補習班等高壓環境，恐對身心發展造成負面影響。蔡其曄呼籲，教育部應率先研議開放國中小早自習自由參與的可行性，作為改善學生休息時間不足的第一步。

最後，EdYouth呼籲，教育部應積極回應學生訴求，正視學生長期休息時間不足的問題，針對課綱與課程規畫展開廣泛討論，並提供學生課後學習與活動的相應配套支持。同時，EdYouth強調，應檢視近年來文理補習班不減反增的現象，並在未來課綱調整中，將學生的遊戲權、休息權與心理健康納入考量，確保課綱的調整能落實CRC的精神，並真正回應學生需求。

108課綱

延伸閱讀

獨／教育部將修校事會議辦法 包括限制匿名檢舉及案件受理兩討論方向

去年被人檢舉論文涉抄襲 海大副校長冉繁華：如果有 我大概早就斃命了

教育部傾聽特教師心聲 特教加給明年2月起調增1000元

國高中改「10點上課」連署成案 台中校長喊：「母湯」理由曝光

相關新聞

獨／教育部將修校事會議辦法 包括限制匿名檢舉及案件受理兩討論方向

教學現場反映校事會議濫訴不斷，導致教師人心惶惶，甚至有不少認真負責的老師反受害。據了解，教育部近期正討論修正校事會議相關...

萬人連署縮短上課時間 EdYouth籲研議國中小早自習自由參與

近日，萬名民眾於公共政策網路參與平台附議，支持將國高中上課時間縮短為早上10點到下午4點，盼能改善學生長期睡眠不足與學習...

國教隱憂／師資荒比少子化更嚴重 雙重危機如何化解？

「師資流失的速度，比學生減少更快！」國教恐將陷入少子化與師資荒的雙重危機，何以至此？此外，根據統計，40歲以下教師十餘年間驟減逾四成，50歲以上卻暴增近三倍，再加上年金改革延後退休，世代交替停滯不前，惡劣的教學環境讓新血卻步、教師離職，投入教職的誘因大消退。對此，教育部有所回應。

去年被人檢舉論文涉抄襲 海大副校長冉繁華：如果有 我大概早就斃命了

國立台灣海洋大學副校長冉繁華，被人檢舉論文涉嫌抄襲。冉繁華今天說，如果有大概早就斃命了，整件事緣自鄭姓碩士生發表的論文「...

海大副校長冉繁華接國科會委託案 論文有學術倫理爭議 海大調查中

國立台灣海洋大學副校長冉繁華負責的國科會委託案，去年被人檢舉論文涉嫌抄襲。海大調查後回報國科會，冉並無違反學術倫理情事，...

教育部傾聽特教師心聲 特教加給明年2月起調增1000元

教師節前夕，教育部長鄭英耀及國教署長彭富源前往國立和美實驗學校，關心特殊教育與融合教育教學，觀摩為特教學生量身打造的體育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。