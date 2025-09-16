獨／教育部將修校事會議辦法 包括限制匿名檢舉及案件受理兩討論方向

教學現場反映校事會議濫訴不斷，導致教師人心惶惶，甚至有不少認真負責的老師反受害。據了解，教育部近期正討論修正校事會議相關辦法，本報掌握兩討論方向，包含限制匿名檢舉及案件受理機制。教團認為，限制匿名檢舉只是減少案量，修法重點還是要放在案件受理的決策機制，避免大小案都入校事會議，進而影響校園文化及教育職場。

教育部近期正開會討論修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，據了解，目前較有共識的修法內容包含限制匿名檢舉及案件受理機制。針對前者，現行第九條內容意指，案件檢舉人若未具名、但檢舉內容包括行為人及具體行為，學校就可受理。此項規定未來有可能進行修改，以進一步限制匿名檢舉、減少投訴案量。

另外，教學現場反映大小案都進校事會議處理，事實上，現行制度明訂校事會議應是「受理案件後」才召開，但許多學校為了避免承擔責任，直接把案件帶入校事會議決定是否受理，造成校事會議浮濫召開。據了解，未來可能再透過修法，落實「先由學校決定受理，再召開校事會議」的原則。

教育部校事會議調查人才庫成員張旭政認同匿名檢舉應有更多限制，在現行有行為人及具體行為就可檢舉的情況下，許多檢舉只講出人名、發生什麼事情，例如：「20年前某老師毆打學生」，學校端幾乎難以調查。他認為不太可能完全禁絕匿名檢舉，但希望未來至少可以要求檢舉人提供具體證據及人事時地物。

在案件受理方面，張旭政建議，教師不當管教案件也能仿照生對生霸凌處理流程，有類似的「調和機制」，老師得藉此承認不當行為或解開與學生之間的誤會，再按照法令懲處即可，現在沒有這樣的程序，導致學校遇到檢舉就一定要調查。

全教總理事長侯俊良認為，匿名僅是減少投訴的案件量，能讓規範更明確是好事，但本次修法的重點應該放在案件受理的決策機制。

侯俊良表示，案件嚴重性若不到要由校事會議處理的程度，就不應該受理，循一般考核等規定處理就好，地方政府及教育部應支持教學現場的專業判斷。侯俊良亦提醒，教學現場有遇到家長惡意投訴、重複投訴，本次修法中也應有做法遏止此現象。

對此，教育部表示，正在蒐集各地方政府及學校實務現場執行數據，並透過與基層老師座談，以聚焦解聘辦法運作的相關意見，將就所提建議邀集法制專家、地方政府及有關團體研議，以精進不適任教師處理機制。

