去年被人檢舉論文涉抄襲 海大副校長冉繁華：如果有 我大概早就斃命了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立台灣海洋大學副校長冉繁華負責的國科會委託案，去年被人檢舉論文涉嫌抄襲，海大仍在調查中。本報資料照片
國立台灣海洋大學副校長冉繁華，被人檢舉論文涉嫌抄襲。冉繁華今天說，如果有大概早就斃命了，整件事緣自鄭姓碩士生發表的論文「5年內不公開」，但研究團隊參考的論文紙本並未註明，而他僅供參考蝦料配方，未涉及學生論文核心。

國科會、教育部去年7月接獲具名檢舉，指冉繁華掛名責任作者或共同作者的13篇SCI期刊論文，有些未註明引用文獻，有些引用不當，或引用的文獻即有疑義，涉嫌抄襲，違反學術倫理。海大調查超過1年，有人質疑校方立場不公正。

海大表示，收到冉繁華被檢舉案後，即依相關辦法、流程及時程辦理，沒有延誤。海大主秘林正平說，全案須蒐集相關資料，再安排開會討論，結果呈報教育部，因教育部有疑問，學校必須重新調查，所以需要較長時間，並沒有延誤。

冉繁華說，全案起因於鄭姓碩士生論文發表，有簽署論文5年內不公開文件。他有借到這篇碩士論文紙本供研究，紙本未見不公開相關資訊，因此有引用論文內的飼料配方，再以此為基礎，研究加入不同萃取物的飼料，對蝦子生長的影響。

冉繁華表示，他的研究有忠實列出引用來源，也未涉及鄭姓碩士生的論文研究核心，但據此在期刊發表的相關論文，都被指控違反學術倫理。他在接受調查時，已答辯沒有抄襲行為，因為如果真的有，說通俗一點，「我大概早就斃命了」。

海大有4名副校長，分別負責學術、行政、產學和總務工作，冉繁華是負責產學的副校長。海大在調查這件學術倫理案前，冉繁華認為自己是被調查，不宜留在海大行政團隊，如果不兼行政職，他也更方便捍衛自己的名譽。

冉繁華說，他的辭職書被海大校長許泰文退回，理由是他並非業管學倫相關事務的副校長，不必在調查結果出爐前辭職。冉自認發表的論文未違反學術倫理，但也不諱言，如果調查結果指他涉嫌抄襲，他不只要辭去副校長，情節嚴重的話可能還要停職。

國立台灣海洋大學副校長冉繁華負責的國科會委託案，去年被人檢舉論文涉嫌抄襲，海大仍在調查中。本報資料照片
