海大副校長冉繁華接國科會委託案 論文有學術倫理爭議 海大調查中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立台灣海洋大學副校長冉繁華負責的國科會委託案，去年被人檢舉論文涉嫌抄襲。海大調查後回報國科會，冉並無違反學術倫理情事，國科會要求校方再就爭議點補充說明。外界質疑校方偏坦冉繁華，海大今天表示，全案依規定處理，尚在調查中。

據了解，國科會、教育部接獲具名檢舉，指冉繁華掛名責任作者或共同作者的13篇SCI期刊論文，有些未註明引用文獻，有些引用不當，或引用的文獻即有疑義，涉嫌抄襲，違反學術倫理。

海大調查後，認定1名老師成立並停聘，另2人審議結果已呈報教育部。冉繁華被指涉抄襲的論文屬國科會委託案，並與其他學者的研究成果有關聯，調查釐清時間較長。校方聘請外部委員調查後，認定冉無涉抄襲。國科會收到報告後，回覆校方應再就爭議提出補充說明。

冉繁華涉入學術倫理爭議，海大未讓冉停職，調查超過1年仍未有結果，有人投訴媒體，質疑海大調查公平性。

據了解，冉繁華得知被控違反學術，自認既成為被調查對象先應請辭，退出海大行政團隊，避免球員兼裁判。校方認為，冉並無業管教評會或學倫案相關處室業務，所以未准辭。

海大表示，收到冉繁華被檢舉案後，即依相關辦法、流程及時程辦理，調查過程也依規定向受理檢舉部會回報，目前依上級部會指示辦理中。

國立台灣海洋大學副校長冉繁華負責的國科會委託案，去年被人檢舉論文涉嫌抄襲，海大仍在調查後中。聯合報系資料照
國立台灣海洋大學副校長冉繁華負責的國科會委託案，去年被人檢舉論文涉嫌抄襲，海大仍在調查後中。聯合報系資料照

海大 國科會

