快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部傾聽特教師心聲 特教加給明年2月起調增1000元

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國立和美實驗學校是全國唯一併設普通高中及特教學校的實驗型學校，鄭英耀今率相關人員觀摩校內供普通生與特教生共同使用的復建館與桌球專項訓練室。圖／教育部提供
國立和美實驗學校是全國唯一併設普通高中及特教學校的實驗型學校，鄭英耀今率相關人員觀摩校內供普通生與特教生共同使用的復建館與桌球專項訓練室。圖／教育部提供

教師節前夕，教育部鄭英耀及國教署長彭富源前往國立和美實驗學校，關心特殊教育與融合教育教學，觀摩為特教學生量身打造的體育課程、物理治療及高中門市服務課程，也向辛勤付出的第一線特教老師表達謝意。同時，教育部宣布明年2月起，特教加給將調增1000元，以支持第一線辛苦的特教老師。

國立和美實驗學校是全國唯一併設普通高中及特教學校的實驗型學校，鄭英耀今率相關人員觀摩校內供普通生與特教生共同使用的復建館與桌球專項訓練室，瞭解特教學生的適應體育課程進行與相關設施設備建置情形，同時觀摩國小特生在物理治療師、特教老師及教師助理員協助下如何完成治療動作。在高中部特教學生在門市服務課中，透過業界專家與特教老師的協同教學，認真學習擦玻璃的技巧與步驟等。

此外，鄭英耀也與特教老師對話交流，傾聽特教老師的感想與心聲並表達感謝。鄭英耀表示，特殊教育的成果，是每位特教老師的付出累積。教育部持續推動一系列修法及政策革新，像是逐年調降生師比、獎勵縣市增聘正式特教教師、增置並穩定特教助理人力，持續提升特殊教育的品質。

此外，特教職務加給的調增，也在行政院的重視與教育部的積極爭取之下，獲得核定，將在115年2月起調增，具特教師證者每月從1800元調增為2800元，無特教師證者每月從600元調增為900元。鄭英耀承諾會扮演老師最堅強的後盾，與特教老師並肩同行，讓特教更好。

國立和美實驗學校校長許弘憲表示，感謝部長到來與關懷，為長期默默耕耘的特教老師加油打氣，這兩年特教政策的推動，對現場相當有感，學校也會持續努力，陪伴每位特教學生成長。

教師節 鄭英耀 教育部

延伸閱讀

教育部辦第3場教師座談 全教總籲：停止空談

教師節禮金各縣市不一 鄭英耀籲多給老師鼓勵

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

屏東里港百年風雲新書發表 鄭英耀肯定文史價值

相關新聞

教育部傾聽特教師心聲 特教加給明年2月起調增1000元

教師節前夕，教育部長鄭英耀及國教署長彭富源前往國立和美實驗學校，關心特殊教育與融合教育教學，觀摩為特教學生量身打造的體育...

教育部辦第3場教師座談 全教總籲：停止空談

繼北部場、南部場之後，教育部今日在台中辦理第3場「教育部長與高中、國中及國小現場教師諮詢會議」，聚焦校園行政減量、校園濫...

師師有平板 嘉市斥資2600萬元 老師人手一部iPad11

嘉義市政府斥資2618萬元採購1870台iPad 11平板電腦，提供全市市立國民中小學教師，每人配備一台專屬的教學電腦。...

國高中10點上課？家長團體：時間難調整 根本問題是課綱壓力

近期有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，主張將國高中上課時間延後至上午10點、下午4點下課，以改善學生長期睡眠不足、提...

萬人連署上學時間延後到10點 全教總：不一定能解決問題

有民眾提案要求延後上課時間到早上10點，並縮短在校時間為6小時，已經超過萬人附議。對此，全教總理事長侯俊良指出，台灣學生...

國教隱憂／少子化襲首都 北市砍130班、新北2國小0新生

少子化海嘯全面襲捲首都圈，新北有兩所國小今年新生掛0，台北市則因小一新生銳減，大砍130班。專家警告，少子化正演變為國教危機；但辦學不像積木般能隨意拆疊，若輕率裁併，將來人口回流時可能面臨校舍不足的窘境，台北市即有一國小採取韌性應變，教育資源需長期配置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。