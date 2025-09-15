教育部傾聽特教師心聲 特教加給明年2月起調增1000元
教師節前夕，教育部長鄭英耀及國教署長彭富源前往國立和美實驗學校，關心特殊教育與融合教育教學，觀摩為特教學生量身打造的體育課程、物理治療及高中門市服務課程，也向辛勤付出的第一線特教老師表達謝意。同時，教育部宣布明年2月起，特教加給將調增1000元，以支持第一線辛苦的特教老師。
國立和美實驗學校是全國唯一併設普通高中及特教學校的實驗型學校，鄭英耀今率相關人員觀摩校內供普通生與特教生共同使用的復建館與桌球專項訓練室，瞭解特教學生的適應體育課程進行與相關設施設備建置情形，同時觀摩國小特生在物理治療師、特教老師及教師助理員協助下如何完成治療動作。在高中部特教學生在門市服務課中，透過業界專家與特教老師的協同教學，認真學習擦玻璃的技巧與步驟等。
此外，鄭英耀也與特教老師對話交流，傾聽特教老師的感想與心聲並表達感謝。鄭英耀表示，特殊教育的成果，是每位特教老師的付出累積。教育部持續推動一系列修法及政策革新，像是逐年調降生師比、獎勵縣市增聘正式特教教師、增置並穩定特教助理人力，持續提升特殊教育的品質。
此外，特教職務加給的調增，也在行政院的重視與教育部的積極爭取之下，獲得核定，將在115年2月起調增，具特教師證者每月從1800元調增為2800元，無特教師證者每月從600元調增為900元。鄭英耀承諾會扮演老師最堅強的後盾，與特教老師並肩同行，讓特教更好。
國立和美實驗學校校長許弘憲表示，感謝部長到來與關懷，為長期默默耕耘的特教老師加油打氣，這兩年特教政策的推動，對現場相當有感，學校也會持續努力，陪伴每位特教學生成長。
