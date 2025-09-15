教育部辦第3場教師座談 全教總籲：停止空談

繼北部場、南部場之後，教育部今日在台中辦理第3場「教育部長與高中、國中及國小現場教師諮詢會議」，聚焦校園行政減量、校園濫訴因應等4個主題。對此，全教總表示，過往對於這些議題早就多有討論，教育部應停止空談，提出解決問題的具體對策。

本次教育部所舉辦的諮詢會，循前兩場提綱討論「校園行政減量之辦理情形」、「代理教師權益之辦理情形」、「導師職務加給及行政職務加給調整之辦理情形」、「校事會議、校園濫訴之因應策略」，對此，全教總表示，多年來關於4項主題的新聞稿與評論不下數十篇，教育部長鄭英耀上任已整整一年又4個月，如果連這些長期出現在中小學教育現場的問題，還需要透過「諮詢會」才能掌握，剛好凸顯鄭英耀對教育與校園問題的生疏。

全教總質疑，如行政減量是教育部推行多年的政策，調升加給也是全教總與教育部共同的主張，卻遲遲難以突破，至於校園濫訴問題，鄭英耀更是在上任初就承諾要在半年啟動檢討與調整，難道教育部到現在還不知道問題出現在哪裡，還需要透過諮詢方能掌握問題？

全教總強調，教育現場的亂象，已經不容片刻蹉跎，要求停止空談，教育部須於一周內提出解決問題的具體對策，對症下藥解決問題，早日讓校園回歸正軌。

