師師有平板 嘉市斥資2600萬元 老師人手一部iPad11

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府斥資2618萬元採購1870台iPad 11平板電腦，提供全市市立國民中小學教師，每人配備一台專屬的教學電腦。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府斥資2618萬元採購1870台iPad 11平板電腦，提供全市市立國民中小學教師，每人配備一台專屬的教學電腦。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府斥資2618萬元採購1870台iPad 11平板電腦，提供全市市立國民中小學教師，每人配備一台專屬的教學電腦。市長黃敏惠表示，給老師最好的工具，就是給學生最好的未來，不僅是硬體升級，更是對全市教師專業教學的支持與投資。

市府表示，嘉義市教師已100%完成A1、A2數位研習認證，更有61.55%的教師在短短4個月內取得AI研習認證，教師數位教學專業能力顯著提升。此外，嘉義市不僅連續兩年（2023、2024年）榮獲教育部「績優數位學習辦公室」最高榮譽，更在績優學校、人員、教案等4大競賽項目中實現「大滿貫」的榮耀。因此，在學生數位工具逐步增加後，市府團隊認為應該給嘉義市教師提供教學專用的平板電腦，讓嘉義市在數位教學推動效能更加提昇。市府教育處去年7月提出「有i無礙」競爭型計畫，獲得嘉義市議會支持，因而催生出「師師有平板」的政策。

啟動儀式由市長黃敏惠、教育處長郭添財處長與教師代表共同啟動「嘉義市載具管理平臺」，象徵全市數位設備管理的系統化與智慧化。

師師有平板專案由育人國小團隊統籌辦理全市採購，已於8月5日順利將所有學習載具設備配送至全市27所中小學。同步建置了專屬的載具資產管理系，透過數據管理，能以圖表方式清晰呈現全市各校平板與通訊設備數量，得以進行分層管理、即時掌握資產現況；更具備匯入、匯出、公告發布、借用與報修管理等多重功能，大幅提升整體行政效率。在學校端介面提供快速查詢、借用及維護載具等便利功能，有助於建立完整的數位管理流程，便利師生使用。

郭添財表示，「師師有平板」政策的初心，是賦能教師、成就未來。走訪學校得知各校教師全心投入教學，即使資深教師都積極使用iPad進行數位教學，但因教育部的生生用平板政策以學生為主，老師沒有平板可以進行備課；因此特別編列預算為全市教師買平板電腦。

嘉義市教師會表示，老師們對此計畫感到非常高興，終於能擁有真正屬於教師的平板，可依專業需求靈活運用，不必再受限於共用或借用學生載具。

家長協會表示，教師擁有最合適的工具，才能更有效率地備課與教學，將數位學習的價值發揮到最大。這不僅是對教師的支持，更是對孩子的直接投資。

嘉義市長黃敏惠（中）、台中教育大學教授李政軒（左）、教育處長郭添財展示「師師有平板」iPad。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）、台中教育大學教授李政軒（左）、教育處長郭添財展示「師師有平板」iPad。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）與來賓以啟動321隻動畫蝴蝶象徵「師師有平板」啟動儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）與來賓以啟動321隻動畫蝴蝶象徵「師師有平板」啟動儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天於市府一樓中庭舉行「師師有平板」啟動儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天於市府一樓中庭舉行「師師有平板」啟動儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天於市府一樓中庭舉行「師師有平板」啟動儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天於市府一樓中庭舉行「師師有平板」啟動儀式。記者李宗祐／攝影

教師 嘉義 載具

