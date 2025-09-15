國高中10點上課？家長團體：時間難調整 根本問題是課綱壓力
近期有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，主張將國高中上課時間延後至上午10點、下午4點下課，以改善學生長期睡眠不足、提升學習效率。該案自9月9日發起，不到一周便突破5000人附議門檻，引發社會熱議。
台灣家長教育聯盟常務理事謝國清指出，這顯示學生身心壓力已達臨界點，但若要全面調整至「10點到4點」，實際操作困難重重。謝國清強調，問題的根源在於課綱過於繁重，科目過多，導致學校難以排課，學生學習壓力沉重，「教育部應該要從課綱著手，檢討是否真的需要如此龐大的課程量。」
他也從家長角度提醒，過度的課業不僅壓垮學生，也讓家長承受龐大焦慮與經濟壓力。「許多家長為了孩子課業奔命，甚至轉向學費高昂的私校。」謝國清認為，若能適度減少課業負擔，將有助於學生與家長的雙重壓力舒緩。
家長代表王瀚陽則表示，延後上學並非新議題，但若僅調整時間、課綱與總時數不變，恐怕會變成「壓縮課程、加重作業」，學習品質難以提升。他舉例，新加坡曾將上課時間延後45分鐘，學生雖短期多睡23分鐘，但九個月後效益消失，顯示單靠時間調整，效果有限。
王瀚陽提出三點建議：第一，要先釐清學生晚睡的主因，並檢視早自習取消等政策的成效；第二，若要延後上學，建議分區試辦，並公開心理健康等客觀數據；其三，縮短在校時間，必須同步檢討課綱、考招制度及弱勢家庭的照顧問題。
家長團體普遍認為，「延後上學」並非不能討論，但牽涉到課綱、交通、接送與師資配置等龐大配套，若教育部僅將焦點放在時間調整，而忽略課程總量與壓力問題，恐怕難以真正改善學生的睡眠與身心健康。
