萬人連署上學時間延後到10點 全教總：不一定能解決問題

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中在校時間改為早上10點到下午4點。本報資料照
公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中在校時間改為早上10點到下午4點。本報資料照

有民眾提案要求延後上課時間到早上10點，並縮短在校時間為6小時，已經超過萬人附議。對此，全教總理事長侯俊良指出，台灣學生的學習時間確實多，學生能夠提出討論是好事，但這樣的做法涉及課綱內容問題，且延後上課時間是否就能達到讓學生有充足睡眠的目的，仍待討論。

公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中在校時間改為早上10點到下午4點，提案內容指出，學校應全面移除非必要多元課程，將國高中生在笑時間縮短，將可以有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，更避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷自殺風險提升。

對此，侯俊良表示，台灣學生的學習時間確實過多，上學時間的問題本來就有討論彈性，學生能夠提出自己的看法、與社會對話是好的，往後該提案是否執行、保留彈性或其他做法，都可以再進一步討論。他也提醒，不能只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，現在課綱涵蓋的課程就是這麼多，要務實面對課程問題。

不過，侯俊良指出，現在學生習慣晚睡，想讓學生有充足的睡眠，延後上課時間、縮短在校時間不一定能解決問題。

另外，針對提案要求移除非必要多元課程，侯俊良指出，多元課程的設計就是希望讓孩子的學習不侷限在學科知識，如果移除多元課程，就代表學生要有更高的自主性，能利用空白的時間做各方面的學習。而這樣的做法能否回應提案目的，也需要經過更多對話。

