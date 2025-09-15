照顧弱勢子女就學 農業部獎學金16日起受理

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

農業部為照顧弱勢農漁民子女安心就學，每學期均提供就學金申請，2025學年度第一學期申請期間自9月16日至10月15日，請符合申請條件的農漁民朋友，於期限內上班時間向戶籍所在地基層農(漁)會提出申請。

農業部說明，依據「農業部獎勵農漁民子女就學實施要點」，申請條件包括：

一、 申請人為農保被保險人、農會正會員之農民或漁會甲類會員之漁民。

二、 申請人之子女或孫子女就讀國內高中職或大專校院，且前一學期操行成績乙等或70分以上。

三、 學生之父母2024年度綜合所得稅各類所得資料清單之所得額合計未超過新臺幣120萬元。

四、 原則不得同時申領其他政府各類學雜費就學減免優待、教育或其他補助(例如：教育部高中職全面免學費等)，但獲得教育部拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案之減免私立大專校院學生學雜費者(補助私立大專校院學生每學期17,500元)，可同時申領獎勵農漁民子女就學金。

農業部表示，2024年計補助約6萬人領取就學金，同時為放寬所得限制，該部已於2025年7月29日修法，將原114萬元調整至120萬元，預計將增加受惠人數。

凡符合上開條件之農漁民，可在受理期限內提出申請，農業部將依學生就讀公(私)立高中職或大專校院不同修業階段，提供獎勵農漁民子女就學金4,000至13,000元，讓農漁民子女安心就學，落實教育平權理念。

農業部說明，有關獎勵農漁民子女就學金之申請規定，可詳閱「農業部獎勵農漁民子女就學實施要點」，該要點及2025學年度第一學期申請表已登載於農業部官方網站。

