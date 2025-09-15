快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

民眾提案國高中上課延到10點下午4點下課 不到一周萬人響應

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點。圖／本報資料照片
公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點。圖／本報資料照片

台灣學生課業壓力大，近日提案連署要求國高中上課時間延後到早上10點，在校時間縮短為6小時，避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷自殺風險提升。該案自9月9日發起後，今日已破萬人附議，教育部表示，由於通過附議門檻，將依照規定在11月14日前完成具體回應。

公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點，提案內容指出，學校應全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短，將可以有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率。提案更認為，國高中生已有能力自行通勤上下學，因此上學時間不必配合家長上下班時間。

提案強調，若能縮短上課時間，除了使學生能有充足睡眠，避免剝奪學生睡眠讓學習效率大減、憂鬱情緒增加、自傷自殺風險提升，且放學後能有更多時間進行個人興趣探索、製作學習歷程，以及進行社交活動、運動、專心讀書學習等等。

有民眾留言附議，直言「台灣的教育制度太誇張了，根本不把學生當人」，還說要拿掉「沒有意義的課程」、「只留實用的」。但也有民眾認為，不應該移除多元課程，而是減少課綱內容、考試範圍，進而減少學科課程。

對此，教育部表示，感謝提案人及所有關注此議題的民眾，因本案尚涉及地方政府權責，教育部後續將進行連署提案之研處，並依據「公共政策網路參與實施要點」規定於11月14日前完成具體回應。

睡眠 教育部 公共政策

延伸閱讀

開羈押庭前過生日！應曉薇曬女兒 向「女婿們」喊話：兩個都不好追

教育部推PBL-STEM科技課程 特教生也發揮科技潛能

女足抽血案監院糾正教育部、台師大 校方：力求浴火重生

同性伴侶合法登記遭立會大比數否決 港府提案遭重挫

相關新聞

星期評論／學生力爭外食風潮 學校成了夾心餅

新冠疫情讓外送經濟更夯，愈來愈多學校開放訂購外食，成為近年趨勢，因各校鬆綁程度不同，引發學生陸續發難。當校園外送缺乏明確...

教育部推PBL-STEM科技課程 特教生也發揮科技潛能

教育部自108年起委請國立高雄師範大學推動「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」，以資訊科技為核心，推廣...

教師荒引發教育四大困境…教團：行政業務若加量要有合理報酬

教育部陸續在各區舉辦部長與中小學教師座談會議，就設定的議題意見交流。全教總與台南市教育產業工會指國內基層教育現場正飽受...

民眾提案國高中上課延到10點下午4點下課 不到一周萬人響應

台灣學生課業壓力大，近日提案連署要求國高中上課時間延後到早上10點，在校時間縮短為6小時，避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、...

國教隱憂／少子化襲首都 北市砍130班、新北2國小0新生

少子化海嘯全面襲捲首都圈，新北有兩所國小今年新生掛0，台北市則因小一新生銳減，大砍130班。專家警告，少子化正演變為國教危機；但辦學不像積木般能隨意拆疊，若輕率裁併，將來人口回流時可能面臨校舍不足的窘境，台北市即有一國小採取韌性應變，教育資源需長期配置。

校園新鮮事／台東高中、女中合作 「火箭夢」升空

2020年晉陞太空公司在台東南田發射「飛鼠一號」火箭，震驚地方，也開啟各級學校的太空探索教育，今年台東高中、女中兩校合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。