出席洄游農村競賽 副總統：青年創意助攻台灣外交
副總統蕭美琴今天出席大專生洄游農村競賽頒獎典禮時表示，邀請雲科大團隊製作馬鈴薯創意點心讓愛達荷州外賓驚艷，也有基隆暖暖社區的植物染布讓外賓以為這是非常昂貴藝術品，但其實是大學生暑期作業的例子，她希望台灣農村的新創意能繼續讓世界看見。
蕭副總統今天出席「第15屆大專生洄游農村競賽」頒獎典禮，她致詞提到「洄游」不只是簡單的回來，而是帶著許多外面的經驗專業與想法再回到農村，注入新能量和創意，然後再出發；洄游不只是一個終點，而是一個循環。
副總統透露，去年她也出席這項活動頒獎，逛攤位時看到許多充滿創意作品，陸續做為外交工作伴手禮。
她舉例，雲科大學生用3D列印機，以馬鈴薯為原料印出很有特色作品；美國愛達荷州長來台灣，她拜託學生、老師用3D列印機，分別以美國跟台灣的馬鈴薯印成台灣跟愛達荷的字樣，產出色香味俱全的馬鈴薯小點心，她跟外賓分享，同時也讓他們猜哪一個是台灣的馬鈴薯、哪一個是美國的。
副總統表示，去年她也看到基隆暖暖社區用植物染做成染布圖樣，色彩非常療癒，後來請人幫忙找兩塊布，把布框起來掛在官邸，來訪外賓看到以為這是非常昂貴的藝術品，其實是大學生暑期作業，可見質感多麼吸引人。
蕭副總統說，她希望繼續讓世界看到台灣、看見台灣農村新創意，台灣在國際著名的多是地緣政治或高科技產業議題，很多人不知道台灣最溫暖的地方其實在農村。
她進一步表示，政府希望台灣均衡發展，除了護國群山，更希望科技與人工智慧延伸到醫療、服務業、金融、農業等不同面向；不久前她參觀智慧農業展，看到很多年輕人把不同領域專業視角帶到農村，讓農民生活更有保障，同時提升農業附加價值。
副總統說，農村發展更影響國家食糧安全，農村不只是長輩所熟悉的溫暖沃土，更是年輕人可以看到希望跟未來的地方，不同的世代產業在農村都能夠找到機會。
另外，副總統表示，總統賴清德非常照顧且重視青年，上周大家看到股市破新高，出口值超越了人口比台灣兩倍還要多的南韓，讓人覺得社會蓬勃發展，但不是每個人都有股票，尤其是年輕人。
她說，大家可能覺得經濟成長果實未必能夠完全均衡分配，也因此更需要洄游農村計畫，將各種創新導入農村；政府同時努力減輕年輕人負擔，包括租屋補貼、青安貸款、育兒津貼補助等政策，此外還有學雜費補助、青年百億圓夢計畫等。
