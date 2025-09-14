快訊

8縣市大雨特報！恐一路下到晚上

別只有放美乃滋 馬鈴薯沙拉再加一味「化平凡為神奇」

國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

出席洄游農村競賽 副總統：青年創意助攻台灣外交

中央社／ 台北14日電

副總統蕭美琴今天出席大專生洄游農村競賽頒獎典禮時表示，邀請雲科大團隊製作馬鈴薯創意點心讓愛達荷州外賓驚艷，也有基隆暖暖社區的植物染布讓外賓以為這是非常昂貴藝術品，但其實是大學生暑期作業的例子，她希望台灣農村的新創意能繼續讓世界看見。

蕭副總統今天出席「第15屆大專生洄游農村競賽」頒獎典禮，她致詞提到「洄游」不只是簡單的回來，而是帶著許多外面的經驗專業與想法再回到農村，注入新能量和創意，然後再出發；洄游不只是一個終點，而是一個循環。

副總統透露，去年她也出席這項活動頒獎，逛攤位時看到許多充滿創意作品，陸續做為外交工作伴手禮。

她舉例，雲科大學生用3D列印機，以馬鈴薯為原料印出很有特色作品；美國愛達荷州長來台灣，她拜託學生、老師用3D列印機，分別以美國跟台灣的馬鈴薯印成台灣跟愛達荷的字樣，產出色香味俱全的馬鈴薯小點心，她跟外賓分享，同時也讓他們猜哪一個是台灣的馬鈴薯、哪一個是美國的。

副總統表示，去年她也看到基隆暖暖社區用植物染做成染布圖樣，色彩非常療癒，後來請人幫忙找兩塊布，把布框起來掛在官邸，來訪外賓看到以為這是非常昂貴的藝術品，其實是大學生暑期作業，可見質感多麼吸引人。

蕭副總統說，她希望繼續讓世界看到台灣、看見台灣農村新創意，台灣在國際著名的多是地緣政治或高科技產業議題，很多人不知道台灣最溫暖的地方其實在農村。

她進一步表示，政府希望台灣均衡發展，除了護國群山，更希望科技與人工智慧延伸到醫療、服務業、金融、農業等不同面向；不久前她參觀智慧農業展，看到很多年輕人把不同領域專業視角帶到農村，讓農民生活更有保障，同時提升農業附加價值。

副總統說，農村發展更影響國家食糧安全，農村不只是長輩所熟悉的溫暖沃土，更是年輕人可以看到希望跟未來的地方，不同的世代產業在農村都能夠找到機會。

另外，副總統表示，總統賴清德非常照顧且重視青年，上周大家看到股市破新高，出口值超越了人口比台灣兩倍還要多的南韓，讓人覺得社會蓬勃發展，但不是每個人都有股票，尤其是年輕人。

她說，大家可能覺得經濟成長果實未必能夠完全均衡分配，也因此更需要洄游農村計畫，將各種創新導入農村；政府同時努力減輕年輕人負擔，包括租屋補貼、青安貸款、育兒津貼補助等政策，此外還有學雜費補助、青年百億圓夢計畫等。

年輕人

延伸閱讀

別只有放美乃滋 馬鈴薯沙拉再加一味「化平凡為神奇」

台中警取締暑期學子無照騎車 3月抓破500件比暑假前減一成

兩代年輕人就業都不順 Z世代更沒希望

茶舞、晚舞、點心車…港老酒樓圈忠粉 年輕人、旅客也愛

相關新聞

教師荒引發教育四大困境…教團：行政業務若加量要有合理報酬

教育部陸續在各區舉辦部長與中小學教師座談會議，就設定的議題意見交流。全教總與台南市教育產業工會指國內基層教育現場正飽受...

教育部推PBL-STEM科技課程 特教生也發揮科技潛能

教育部自108年起委請國立高雄師範大學推動「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」，以資訊科技為核心，推廣...

校園新鮮事／台東高中、女中合作 「火箭夢」升空

2020年晉陞太空公司在台東南田發射「飛鼠一號」火箭，震驚地方，也開啟各級學校的太空探索教育，今年台東高中、女中兩校合作...

中信培育種子教師 帶藝文教育進偏鄉

中國信託文教基金會推動偏鄉藝文教育「夢想家圓夢工程」多年，攜手無獨有偶劇團培育偏鄉種子教師，透過系統化偶戲教學，讓偏鄉老...

彰化12教師獲SUPER教師獎 她退休後想去偏鄉當老師

再過半個月是教師節，彰化縣教師會、教師職業工會表揚今年度SUPER教師，得獎教師不否認教育環境改變，教育工作難度升高，但...

賴總統板橋深丘福德宮參拜 大談青年補助政策

賴清德總統下午到板橋深丘福德宮參拜，他表示政府的目標就是讓國家更安全，經濟更好，對人民提供更多的照顧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。