教育部推PBL-STEM科技課程 特教生也發揮科技潛能

教育部自108年起委請國立高雄師範大學推動「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」，以資訊科技為核心，推廣跨領域學科統整學習，並於全國高中、國中、國小等各級學校推動專題導向的運算思維教育，累計1155所基地學校參與。隨著計畫在全國各校持續推展，不僅普通班學生獲得啟發，具有特殊教育需求的學生也因教師教學策略調整，達到增進課堂參與、養成專注力等學習效果。

教育部表示，透過PBL-STEM計畫團隊的資源及支持，教師將科技學習概念融入課程設計，結合實務操作應用，培養學生運作思維、探究及分析能力，進而引導學生主動發現及解決生活中的問題。也盼能在教育現場實現「每位孩子都能被看見」的願景，並展現出獨特的學習火花。

苗栗縣一名長期拒學的國小生，過往自我封閉，與學習疏離，教師導入計畫團隊研發的公版教具教材後，該學生開始與同儕互動，展現出學習參與意願。嘉義縣一名妥瑞氏症國小生，因不自主的動作抽動而難以參與團體活動，卻在本計畫的課程中設計出結合燈光與聲音的「網咖慶祝程式」，將家庭農業經驗融入科技任務中，並在課程逐步養成專注力與自我節制能力，學習表現上出現正向成長。

另外，南投縣有一名患有選擇性緘默症學生，焦慮情緒且遇到困難時無法表達，但套裝課程結合科技遊戲與興趣任務設計，讓他逐漸開始以輕聲回應，並能完成LED矩陣燈程式設計，從非語言參與轉為漸進式的口語表達。

教育部表示， 從學生學習歷程的轉變可看出，只要從興趣出發，將科技與創造力結合於課程設計中，每位學生都能激發潛能、發揮所長。教育部將持續推動科技創新課程，鼓勵學校教師依據多元需求設計課程、適性教學，並強化教師的科技專業支持系統，讓「每位孩子都能成功」不再只是願景，而是日常教學的實踐。

