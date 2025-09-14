快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部推PBL-STEM科技課程 特教生也發揮科技潛能

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
透過PBL-STEM計畫團隊的資源及支持，學生透過實物操作啟發學習興趣，實踐科技素養。圖／教育部提供
透過PBL-STEM計畫團隊的資源及支持，學生透過實物操作啟發學習興趣，實踐科技素養。圖／教育部提供

教育部自108年起委請國立高雄師範大學推動「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」，以資訊科技為核心，推廣跨領域學科統整學習，並於全國高中、國中、國小等各級學校推動專題導向的運算思維教育，累計1155所基地學校參與。隨著計畫在全國各校持續推展，不僅普通班學生獲得啟發，具有特殊教育需求的學生也因教師教學策略調整，達到增進課堂參與、養成專注力等學習效果。

教育部表示，透過PBL-STEM計畫團隊的資源及支持，教師將科技學習概念融入課程設計，結合實務操作應用，培養學生運作思維、探究及分析能力，進而引導學生主動發現及解決生活中的問題。也盼能在教育現場實現「每位孩子都能被看見」的願景，並展現出獨特的學習火花。

苗栗縣一名長期拒學的國小生，過往自我封閉，與學習疏離，教師導入計畫團隊研發的公版教具教材後，該學生開始與同儕互動，展現出學習參與意願。嘉義縣一名妥瑞氏症國小生，因不自主的動作抽動而難以參與團體活動，卻在本計畫的課程中設計出結合燈光與聲音的「網咖慶祝程式」，將家庭農業經驗融入科技任務中，並在課程逐步養成專注力與自我節制能力，學習表現上出現正向成長。

另外，南投縣有一名患有選擇性緘默症學生，焦慮情緒且遇到困難時無法表達，但套裝課程結合科技遊戲與興趣任務設計，讓他逐漸開始以輕聲回應，並能完成LED矩陣燈程式設計，從非語言參與轉為漸進式的口語表達。

教育部表示， 從學生學習歷程的轉變可看出，只要從興趣出發，將科技與創造力結合於課程設計中，每位學生都能激發潛能、發揮所長。教育部將持續推動科技創新課程，鼓勵學校教師依據多元需求設計課程、適性教學，並強化教師的科技專業支持系統，讓「每位孩子都能成功」不再只是願景，而是日常教學的實踐。

教師 教育部

延伸閱讀

教部攜11館所辦教師研習 實作體驗拓展本土教育

教師荒引發教育四大困境…教團：行政業務若加量要有合理報酬

柏克萊配合調查「涉及反猶太主義事件」 提供多名師生資料給川普政府

教育基金會嘉年華登場 21互動攤位與親子工作坊

相關新聞

教師荒引發教育四大困境…教團：行政業務若加量要有合理報酬

教育部陸續在各區舉辦部長與中小學教師座談會議，就設定的議題意見交流。全教總與台南市教育產業工會指國內基層教育現場正飽受...

教育部推PBL-STEM科技課程 特教生也發揮科技潛能

教育部自108年起委請國立高雄師範大學推動「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」，以資訊科技為核心，推廣...

校園新鮮事／台東高中、女中合作 「火箭夢」升空

2020年晉陞太空公司在台東南田發射「飛鼠一號」火箭，震驚地方，也開啟各級學校的太空探索教育，今年台東高中、女中兩校合作...

中信培育種子教師 帶藝文教育進偏鄉

中國信託文教基金會推動偏鄉藝文教育「夢想家圓夢工程」多年，攜手無獨有偶劇團培育偏鄉種子教師，透過系統化偶戲教學，讓偏鄉老...

彰化12教師獲SUPER教師獎 她退休後想去偏鄉當老師

再過半個月是教師節，彰化縣教師會、教師職業工會表揚今年度SUPER教師，得獎教師不否認教育環境改變，教育工作難度升高，但...

賴總統板橋深丘福德宮參拜 大談青年補助政策

賴清德總統下午到板橋深丘福德宮參拜，他表示政府的目標就是讓國家更安全，經濟更好，對人民提供更多的照顧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。