教部攜11館所辦教師研習 實作體驗拓展本土教育

中央社／ 台北14日電

教育部推動「本土教育人才培育系列課程」，規劃以「生活本土」為主軸的增能課程，並鼓勵結合館藏資源融入教學，今年與11個館所合作辦理56場教師研習，預計吸引3000人次參加。

教育部今天發布新聞稿指出，為增進教師對台灣歷史、文化、產業、自然生態等面向的教學知能，課程引導教師體驗萃取植物香氛製成精油，還設計羊乳酪實作，激發教師發展戶外教育、食農教育，並以魚類挑選、認識食品添加物到魚丸製作歷程，闡述食品營養及食品化學概念，同時鼓勵教師將動物福利、環境永續等理念融入課堂教學。

課程也取材日常生活，例如從豬腳骨特徵探討動物年齡、運動傷害等生命故事，或透過紙芝居（紙戲）創作，傳遞表演藝術在台灣歷史與廟會節慶中重要作用；為順應數位趨勢，更運用數位繪本、典籍、3C載具，將館藏動植物學、人文歷史等成果，轉化為戶外走讀與實境解謎。

教育部國民及學前教育署表示，教育部透過攜手文化部、內政部等部會所屬館所及台南大學團隊，共同推動「本土教育人才培育系列課程」 ，讓教師從生活中發掘本土文化的深層價值，並運用豐富且生活化的教學素材，讓本土教育更有深度與趣味。

教師 動物 教育部

