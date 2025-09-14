台捷文學攜手共創未來 李遠盼推動更多文化對話
文化部長李遠首度訪歐行程步入尾聲，昨天見證摩拉維亞圖書館館長庫比切克與駐捷克代表處文化組簽署「台捷文學駐村交流計畫」合作協議，盼推動更多文化對話。
李遠赴捷克第二大城布爾諾（Brno），見證摩拉維亞圖書館館長庫比切克（Tomáš Kubíček）及駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙共同簽署「台捷文學駐村交流計畫」合作協議，宣告自2026年起，台灣、捷克兩國每年將互派1名作家或譯者駐村1個月，為雙邊文學創作與文化對話開啟新里程碑。
庫比切克表示，摩拉維亞圖書館與國立台灣文學館2022年簽署合作協議以後，台文館以很高的效率，短時間就籌辦了捷克現當代文學展。隨後摩拉維亞圖書館也啟動與台灣的大學間合作，從到訪學習的學生身上，他看見台灣學生對研究的熱情。
庫比切克表示，這次與台灣展開第3階段「駐村計畫」的合作，將藉由雙方互相駐村深入兩國文學圈，增加對彼此文學的瞭解，「相信文學可以成為文化外交重要的工具」。
李遠分享在故宮開幕酒會時，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）問他，台灣為何捨得讓珍貴的故宮文物來到捷克，「我毫不猶豫表示，台捷的感情深厚，如果一定只能選擇一個國家，當然選擇捷克」。
李遠也對於啟動駐村計畫充滿期待，「多麼希望我是第一個駐村的人」；庫比切克則幽默回應，「我不能影響評審結果，但我可以用另外的方式邀請你」。
庫比切克說，台捷都曾經歷極權統治時期，擁有相似的歷史經驗，如今兩國都同樣追求民主、自由及人權，期盼藉由台捷雙方的駐村交流計畫，兩國作家能實踐捷克作家米蘭‧昆德拉（Milan Kundera）1985年以後不再受訪，讓作品自己說話的精神，持續帶給台捷雙方讀者新的思考方式。
