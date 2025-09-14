聽新聞
0:00 / 0:00

中信培育種子教師 帶藝文教育進偏鄉

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

中國信託文教基金會推動偏鄉藝文教育「夢想家圓夢工程」多年，攜手無獨有偶劇團培育偏鄉種子教師，透過系統化偶戲教學，讓偏鄉老師習得偶戲教學技巧，再回到各自課堂講授。昨新舞台藝術節公益場，來自新北、宜蘭的三所種子學校、六位種子教師，也將家鄉的故事搬上舞台。

夢想家圓夢工程自推動以來，已陪伴二七一五人次學生、培育五十九位種子教師，讓學生於課堂中編創劇本、製作操偶，從體驗者變成創作者、更從觀眾變成舞台上的主角。

今年公益場演出學校包括宜蘭縣東興國小、新北市貢寮實驗中學與宜蘭縣利澤國小。利澤國小校長夏明義說，利澤國小就在五十二甲濕地旁，高年級課程規畫學生到濕地探查，特別以濕地生態為題結合當地人文風貌，發想戲劇「五十二甲候鳥自救隊」；由於五十二甲濕地也是保育地，盼透過學生的力量，藉由自創偶劇，呼籲保護珍貴的自然資產。

利澤國小學生本來十分害羞，但無獨有偶劇團行政總監曾麗真靈機一動，把戲劇主角設定為「鳥Tuber」，讓學生們以戲偶為說書人，立刻有帶入感。

中國信託文教基金會董事長馮寄台特別感謝偏鄉種子教師的無私付出。他表示，我們努力把藝文教育帶進去，更希望讓它留下來，中國信託推動藝文公益的初衷，就是要為下一代打開更多可能。

公益 教師 偏鄉 中國信託

延伸閱讀

中國信託新舞臺藝術節公益場 海島頌首演5公尺「上古鯤」戲偶現身

教育基金會嘉年華登場 21互動攤位與親子工作坊

嘉縣建濱海環教場館 參考倫敦濕地中心經營方式

最牛一輪／印能衝鋒 中信51有戲

相關新聞

彰化12教師獲SUPER教師獎 她退休後想去偏鄉當老師

再過半個月是教師節，彰化縣教師會、教師職業工會表揚今年度SUPER教師，得獎教師不否認教育環境改變，教育工作難度升高，但...

賴清德板橋深丘福德宮參拜 大談青年補助政策

賴清德總統下午到板橋深丘福德宮參拜，他表示政府的目標就是讓國家更安全，經濟更好，對人民提供更多的照顧。

校園新鮮事／台東高中、女中合作 「火箭夢」升空

2020年晉陞太空公司在台東南田發射「飛鼠一號」火箭，震驚地方，也開啟各級學校的太空探索教育，今年台東高中、女中兩校合作...

新舞臺藝術節 5尺神獸「鯤」現身

中國信託新舞臺藝術節公益場「海島頌」昨在南港中信金融園區廣場首演，園區變身為戶外戲偶行動劇場，由無獨有偶工作室劇團推出大...

中信培育種子教師 帶藝文教育進偏鄉

中國信託文教基金會推動偏鄉藝文教育「夢想家圓夢工程」多年，攜手無獨有偶劇團培育偏鄉種子教師，透過系統化偶戲教學，讓偏鄉老...

高中生爭取叫外送 學團籲教部提升規範

全台高中職對是否准許學生訂外食作法不一，多數學校依然禁止，或採有條件開放。學生團體表示，儘管教育部訂有「高級中等學校校園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。