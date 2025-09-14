中信培育種子教師 帶藝文教育進偏鄉

中國信託文教基金會推動偏鄉藝文教育「夢想家圓夢工程」多年，攜手無獨有偶劇團培育偏鄉種子教師，透過系統化偶戲教學，讓偏鄉老師習得偶戲教學技巧，再回到各自課堂講授。昨新舞台藝術節公益場，來自新北、宜蘭的三所種子學校、六位種子教師，也將家鄉的故事搬上舞台。

夢想家圓夢工程自推動以來，已陪伴二七一五人次學生、培育五十九位種子教師，讓學生於課堂中編創劇本、製作操偶，從體驗者變成創作者、更從觀眾變成舞台上的主角。

今年公益場演出學校包括宜蘭縣東興國小、新北市貢寮實驗中學與宜蘭縣利澤國小。利澤國小校長夏明義說，利澤國小就在五十二甲濕地旁，高年級課程規畫學生到濕地探查，特別以濕地生態為題結合當地人文風貌，發想戲劇「五十二甲候鳥自救隊」；由於五十二甲濕地也是保育地，盼透過學生的力量，藉由自創偶劇，呼籲保護珍貴的自然資產。

利澤國小學生本來十分害羞，但無獨有偶劇團行政總監曾麗真靈機一動，把戲劇主角設定為「鳥Tuber」，讓學生們以戲偶為說書人，立刻有帶入感。

中國信託文教基金會董事長馮寄台特別感謝偏鄉種子教師的無私付出。他表示，我們努力把藝文教育帶進去，更希望讓它留下來，中國信託推動藝文公益的初衷，就是要為下一代打開更多可能。

