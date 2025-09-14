新舞臺藝術節 5尺神獸「鯤」現身

中國信託新舞臺藝術節公益場「海島頌」昨在南港中信金融園區廣場首演，園區變身為戶外戲偶行動劇場，由無獨有偶工作室劇團推出大型「上古鯤」與「百足蜈蚣」戲偶，以及學校師生自行編創的故事劇接連登場，吸引近二千名觀眾參與。

無獨有偶劇團推出海洋傳奇之作「海島頌」昨舉行首演，為新舞台藝術節公益場揭開序幕。由日本偶戲家Nori SAWA跨國攜手無獨有偶劇團，共同製作兩尊高達五公尺的巨偶「上古鯤」與「百足蜈蚣」，操偶師頂著豔陽，展現人偶合一的演出，述說地球誕生之初，海洋精靈於深海嬉戲，魚群如雲、海浪如歌，譜出海島家園的生命頌歌。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，公益場不只是孩子的主場，也是民眾的PARTY。無獨有偶劇團與基金會長期攜手推動藝術教育，用創意滋養學生、開啟更多可能，也感謝無獨有偶劇團和種子教師以及公益夥伴的支持，讓藝術教育能走得更遠。

無獨有偶劇團總監鄭嘉音表示，鯤為上古神獸，背上住著人類，設計靈感取自西南沿海沙洲「鯤鯓」，因此上古鯤戲偶身上還有水筆仔等植物，代表生機，也象徵大地的力量；鯤的利牙和爪子，則以先民開墾的精神為發想，象徵先人對抗險惡環境、努力建造家園。

鄭嘉音說，大型戲偶約花費半年時間，全程在台灣製作，但特別邀請日本戲偶家來台，與台灣的製偶師團隊一同發想、完成，排練時得頂著烈日，偶爾還會遇到午後大雨，希望民眾給予鼓勵，也讓大小朋友都能帶著回憶回家。

