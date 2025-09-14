聽新聞
校園新鮮事／台東高中、女中合作 「火箭夢」升空

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東高中、女中兩校學生組團參加首屆2025台灣盃太空競賽，以創意作品「MaBengBeng」脫穎而出。記者尤聰光／攝影
台東高中、女中兩校學生組團參加首屆2025台灣盃太空競賽，以創意作品「MaBengBeng」脫穎而出。記者尤聰光／攝影

2020年晉陞太空公司在台東南田發射「飛鼠一號」火箭，震驚地方，也開啟各級學校的太空探索教育，今年台東高中、女中兩校合作自組科研團隊，參加2025台灣盃太空競賽，最後以創意作品「MaBengBeng」脫穎而出，獲得有夢最美獎，展現出色實力。

2023年台東高中4名高二生，曾在豐榮國小操場發射20餘枚小型火箭，雖以失敗收場，仍阻擋不了學生將火箭夢傳承下去，今年7月27日在屏東成功升空。

國家太空中心（TASA）首次舉辦2025台灣盃火箭競賽，全台56隊638名學子報名，最終晉級決賽隊伍有大專5組、中學10組，205名選手一決高下，東中、東女團隊獲得有夢最美獎。

東女指導老師李建寬表示，獲獎作品「MaBengBeng」融合在地文化與太空科技創意，模擬火箭啟動或裝置運轉的聲音，象徵作品如同一艘即將啟航的太空載具，充滿能量與活力，代表青年勇敢追夢、向宇宙探索的精神，並結合原民文化與現代科技，展現多元文化與科學教育成果。

台東女中學生李向昕穎說，她特別喜歡物理運動及化學反應的研究，看到大家的成果順利飛上天那刻，真的開心死了。

