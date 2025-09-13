彰化12教師獲SUPER教師獎 她退休後想去偏鄉當老師
再過半個月是教師節，彰化縣教師會、教師職業工會表揚今年度SUPER教師，得獎教師不否認教育環境改變，教育工作難度升高，但看著學生成長，內心感到無比快樂，辛苦都化為烏有。
彰化縣114年度SUPER教師獎今在員林市昇財麗禧酒店舉辦，幼兒園、國小、國中、高中職各3名教師獲獎，得到首獎的教師代表彰化縣角逐全國SUPER教師獎。彰化縣教師會與教師工會理事長陳時文表示，SUPER教師有具備教育專業上的Strategic超策略、Unique超獨特、Passionate超熱情、Effective超效能和Responsive超感應，獲表揚教師都是彰化杏壇之光、教育界楷模。
四名得到首獎的教師中，國小組鹿港國小教師施淑津雲英未嫁，全力全意投入教育，103年申請教育部電子學習計畫，110學年度申請清大雙閱讀，學習製作影片和AI教學的技能，始終與時俱進充實專業能力，她找校外專業老師到班上指導學生做影片，帶學生踏查鹿港，製作「看見家鄉」短片參加金控公司徵選，過去她教過的學生知道此事，主動返校幫忙。
施淑津積極尋求社會學習資源，把彰化師大電機教學設備、鹿港鎮農會食農教育帶進學校，不吝分享數位閱讀、攜手計畫的教學經驗，樂意公開觀課、教學觀摩，無論帶班能力、教學知能到親師溝通都沒問題，很多外校家長想把孩子轉進她帶的班。施淑津說，再過幾年將退休，她聽說偏鄉很缺老師，退休後她要去偏鄉當老師繼續教孩子。
彰化縣SUPER教師獎首獎除了施淑津，另有幼兒園組首獎中山國小附設幼兒園教師黃淑娟、明倫國中教師蔡育其、達德商工教師解玉軫；「評審團特別獎」得主朝興國小教師陳欣佑、北斗國中教師林美宏；「Special教師獎」得主僑信國小教師張永慶，及信義國中小教師柯迦嬅、陳郁佳、林郁芬、黃國禎，高中組彰化女中教師蕭宜君。
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言