彰化12教師獲SUPER教師獎 她退休後想去偏鄉當老師

再過半個月是教師節，彰化縣教師會、教師職業工會表揚今年度SUPER教師，得獎教師不否認教育環境改變，教育工作難度升高，但看著學生成長，內心感到無比快樂，辛苦都化為烏有。

彰化縣114年度SUPER教師獎今在員林市昇財麗禧酒店舉辦，幼兒園、國小、國中、高中職各3名教師獲獎，得到首獎的教師代表彰化縣角逐全國SUPER教師獎。彰化縣教師會與教師工會理事長陳時文表示，SUPER教師有具備教育專業上的Strategic超策略、Unique超獨特、Passionate超熱情、Effective超效能和Responsive超感應，獲表揚教師都是彰化杏壇之光、教育界楷模。

四名得到首獎的教師中，國小組鹿港國小教師施淑津雲英未嫁，全力全意投入教育，103年申請教育部電子學習計畫，110學年度申請清大雙閱讀，學習製作影片和AI教學的技能，始終與時俱進充實專業能力，她找校外專業老師到班上指導學生做影片，帶學生踏查鹿港，製作「看見家鄉」短片參加金控公司徵選，過去她教過的學生知道此事，主動返校幫忙。

施淑津積極尋求社會學習資源，把彰化師大電機教學設備、鹿港鎮農會食農教育帶進學校，不吝分享數位閱讀、攜手計畫的教學經驗，樂意公開觀課、教學觀摩，無論帶班能力、教學知能到親師溝通都沒問題，很多外校家長想把孩子轉進她帶的班。施淑津說，再過幾年將退休，她聽說偏鄉很缺老師，退休後她要去偏鄉當老師繼續教孩子。

彰化縣SUPER教師獎首獎除了施淑津，另有幼兒園組首獎中山國小附設幼兒園教師黃淑娟、明倫國中教師蔡育其、達德商工教師解玉軫；「評審團特別獎」得主朝興國小教師陳欣佑、北斗國中教師林美宏；「Special教師獎」得主僑信國小教師張永慶，及信義國中小教師柯迦嬅、陳郁佳、林郁芬、黃國禎，高中組彰化女中教師蕭宜君。 彰化縣幼兒園到高中職組的4名SUPER教師（自右而左）為幼兒園組黃淑娟、國小組施淑津、國中組蔡育其、高中職組解玉軫，影政府教育處長蔡金田（中間）頒獎表揚他們。記者簡慧珍／攝影

商品推薦