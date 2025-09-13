快訊

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：她續留英國攻學位

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化12教師獲SUPER教師獎 她退休後想去偏鄉當老師

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣教師會、教師工會舉辦今年SUPER教師獎頒獎典禮，縣政府教育處長蔡金田、民代、得獎教師的家屬，得獎教師的學校校長，祝賀得到SUPER教師獎的教師。記者簡慧珍／攝影
彰化縣教師會、教師工會舉辦今年SUPER教師獎頒獎典禮，縣政府教育處長蔡金田、民代、得獎教師的家屬，得獎教師的學校校長，祝賀得到SUPER教師獎的教師。記者簡慧珍／攝影

再過半個月是教師節，彰化縣教師會、教師職業工會表揚今年度SUPER教師，得獎教師不否認教育環境改變，教育工作難度升高，但看著學生成長，內心感到無比快樂，辛苦都化為烏有。

彰化縣114年度SUPER教師獎今在員林市昇財麗禧酒店舉辦，幼兒園、國小、國中、高中職各3名教師獲獎，得到首獎的教師代表彰化縣角逐全國SUPER教師獎。彰化縣教師會與教師工會理事長陳時文表示，SUPER教師有具備教育專業上的Strategic超策略、Unique超獨特、Passionate超熱情、Effective超效能和Responsive超感應，獲表揚教師都是彰化杏壇之光、教育界楷模。

四名得到首獎的教師中，國小組鹿港國小教師施淑津雲英未嫁，全力全意投入教育，103年申請教育部電子學習計畫，110學年度申請清大雙閱讀，學習製作影片和AI教學的技能，始終與時俱進充實專業能力，她找校外專業老師到班上指導學生做影片，帶學生踏查鹿港，製作「看見家鄉」短片參加金控公司徵選，過去她教過的學生知道此事，主動返校幫忙。

施淑津積極尋求社會學習資源，把彰化師大電機教學設備、鹿港鎮農會食農教育帶進學校，不吝分享數位閱讀、攜手計畫的教學經驗，樂意公開觀課、教學觀摩，無論帶班能力、教學知能到親師溝通都沒問題，很多外校家長想把孩子轉進她帶的班。施淑津說，再過幾年將退休，她聽說偏鄉很缺老師，退休後她要去偏鄉當老師繼續教孩子。

彰化縣SUPER教師獎首獎除了施淑津，另有幼兒園組首獎中山國小附設幼兒園教師黃淑娟、明倫國中教師蔡育其、達德商工教師解玉軫；「評審團特別獎」得主朝興國小教師陳欣佑、北斗國中教師林美宏；「Special教師獎」得主僑信國小教師張永慶，及信義國中小教師柯迦嬅、陳郁佳、林郁芬、黃國禎，高中組彰化女中教師蕭宜君。

彰化縣幼兒園到高中職組的4名SUPER教師（自右而左）為幼兒園組黃淑娟、國小組施淑津、國中組蔡育其、高中職組解玉軫，影政府教育處長蔡金田（中間）頒獎表揚他們。記者簡慧珍／攝影
彰化縣幼兒園到高中職組的4名SUPER教師（自右而左）為幼兒園組黃淑娟、國小組施淑津、國中組蔡育其、高中職組解玉軫，影政府教育處長蔡金田（中間）頒獎表揚他們。記者簡慧珍／攝影

教師節 幼兒園

延伸閱讀

瘋排隊！彰化不二坊蛋黃酥明起門市停售19天 代購價翻倍每顆百元

國1彰化路段聯結車自撞翻覆爆炸 竄駭人火球險波及警車

鬼月送煞！鹿港東興宮20日晚送肉粽 屬鼠宜迴避

彰化愛閱樂讀節結合運動主題 20日開跑

相關新聞

彰化12教師獲SUPER教師獎 她退休後想去偏鄉當老師

再過半個月是教師節，彰化縣教師會、教師職業工會表揚今年度SUPER教師，得獎教師不否認教育環境改變，教育工作難度升高，但...

賴清德板橋深丘福德宮參拜 大談青年補助政策

賴清德總統下午到板橋深丘福德宮參拜，他表示政府的目標就是讓國家更安全，經濟更好，對人民提供更多的照顧。

高中生爭取叫外送 學團籲教部提升規範

全台高中職對是否准許學生訂外食作法不一，多數學校依然禁止，或採有條件開放。學生團體表示，儘管教育部訂有「高級中等學校校園...

全面禁止、限時送餐、個案報備…各高中職訂外食作法不一

中山女高學生近日發起在「校長室前吃便當」活動，盼爭取全面開放學生訂購外食。中山女高為此首度普查學生、家長與教師等三方意見...

全台唯一未發放教師節敬禮 屏縣府亡羊補牢發放600元禮券

教師節將至，全台各縣市均發放教師節禮金或禮券給辛勞一年的老師們，但全教產指出，唯獨屏東縣未發放。屏東縣政府今天表示，由於...

朝陽、高科大齊聚永續博覽會 展現高教推動永續的實踐力

在2025年第四屆亞太永續博覽會中，來自台中的朝陽科技大學，以及來自高雄的國立高雄科技大學皆特地北上參展，展現各自在永續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。