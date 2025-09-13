快訊

賴清德板橋深丘福德宮參拜 大談青年補助政策

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
賴清德總統下午到板橋深丘福德宮參拜，他表示政府的目標就是讓國家更安全，經濟更好，對人民提供更多的照顧。記者葉信菉／攝影
賴清德總統下午到板橋深丘福德宮參拜，他表示政府的目標就是讓國家更安全，經濟更好，對人民提供更多的照顧。

賴清德強調，現在讀高中政府負擔學費，用國家資源栽培人才，促進孩子受教育並回饋國家。政府應該照顧更多基層的民眾，除了學費之外，住宿舍也有補助，也有金費改建宿舍，在外租屋也有補助，共有79萬人受惠。

賴清德總統（右三）下午到板橋深丘福德宮參拜，祈求風調雨順。台北市攝影記者聯誼會／提供
賴清德總統（右三）下午到板橋深丘福德宮參拜，祈求風調雨順。台北市攝影記者聯誼會／提供

住宿 宿舍 賴清德

相關新聞

彰化12教師獲SUPER教師獎 她退休後想去偏鄉當老師

再過半個月是教師節，彰化縣教師會、教師職業工會表揚今年度SUPER教師，得獎教師不否認教育環境改變，教育工作難度升高，但...

賴清德總統下午到板橋深丘福德宮參拜，他表示政府的目標就是讓國家更安全，經濟更好，對人民提供更多的照顧。

高中生爭取叫外送 學團籲教部提升規範

全台高中職對是否准許學生訂外食作法不一，多數學校依然禁止，或採有條件開放。學生團體表示，儘管教育部訂有「高級中等學校校園...

全面禁止、限時送餐、個案報備…各高中職訂外食作法不一

中山女高學生近日發起在「校長室前吃便當」活動，盼爭取全面開放學生訂購外食。中山女高為此首度普查學生、家長與教師等三方意見...

全台唯一未發放教師節敬禮 屏縣府亡羊補牢發放600元禮券

教師節將至，全台各縣市均發放教師節禮金或禮券給辛勞一年的老師們，但全教產指出，唯獨屏東縣未發放。屏東縣政府今天表示，由於...

朝陽、高科大齊聚永續博覽會 展現高教推動永續的實踐力

在2025年第四屆亞太永續博覽會中，來自台中的朝陽科技大學，以及來自高雄的國立高雄科技大學皆特地北上參展，展現各自在永續...

