賴清德板橋深丘福德宮參拜 大談青年補助政策
賴清德總統下午到板橋深丘福德宮參拜，他表示政府的目標就是讓國家更安全，經濟更好，對人民提供更多的照顧。
賴清德強調，現在讀高中政府負擔學費，用國家資源栽培人才，促進孩子受教育並回饋國家。政府應該照顧更多基層的民眾，除了學費之外，住宿舍也有補助，也有金費改建宿舍，在外租屋也有補助，共有79萬人受惠。
