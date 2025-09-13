教育基金會嘉年華登場 21互動攤位與親子工作坊

快訊

中央社／ 台北13日電
教育基金會終身學習嘉年華13日在國立台灣科學教育館開幕，共有21個互動體驗攤位、14場親子工作坊。（教育部提供）中央社
教育基金會終身學習嘉年華今、明2天在國立台灣科學教育館登場，共有21個互動體驗攤位、14場工作坊。教育部次長劉國偉期許民間團體合作，共同打造學習型台灣。

今年度的終身學習嘉年華活動由研揚文教基金會、技嘉教育基金會、何嘉仁文教基金會、鄭福田文教基金會、金車文教基金會、耕莘文教基金會、愛心第二春文教基金會共同領軍，主題訂為「讓學習成為習慣，讓知識成為力量」，規劃出7大主題。

教育部次長劉國偉在開幕致詞中，向與會基金會代表表達感謝，期許經由民間團體的攜手合作，共同打造學習盛會。透過生活化、多元化的活動設計，讓民眾在日常中輕鬆實踐「在生活中學習、在學習中生活」的理念，進而達到「全民終身學習，共創知識社會」的學習型台灣。

今年的7大主題包括科普教育、藝術教育、閱讀教育、永續發展、多元文化與家庭教育、媒體素養教育以及本土語言教育。規劃了14場創客工作坊，包括紙盒變VR、永生花燭台、趣味氣球DIY、台灣俗語書籤等，適合各年齡層參與的手作活動。

目前在教育部申請設立的教育基金會共753家，基金總額逾新台幣1000億元，教育部透過策略聯盟方式，整合非營利組織、民間團體等公益能量，提供全民多管道、全齡化的學習機會。

