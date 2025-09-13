全面禁止、限時送餐、個案報備…各高中職訂外食作法不一

中山女高學生近日發起在「校長室前吃便當」活動，盼爭取全面開放學生訂購外食。中山女高為此首度普查學生、家長與教師等三方意見，校長張云棻表示，下周五膳食委員會將決定是否開放。

實際上，各校對於是否開放學生訂外食，做法不一。高雄女中六年前就因家長要求，開放訂外食。校長鄭文儀說，學校同意，但須遵守規範，外送員僅能在中午十一時至下午一時進入校園，餐點集中擺放指定區域；學生須線上付款，避免外出付款取餐造成混亂。

板橋高中去年同意學生訂外食。校長劉淑芬說，一開始學生參與踴躍，不過近期每日使用人數降至四、五人，因學生自行開發「板橋高中午餐系統」Ａｐｐ，選擇多、價格便宜、等待時間也短；學生使用相關外送平台則須經導師或生輔員同意。

台中一中緊鄰一中商圈，早年學校禁止外食，學生常翻牆出校，校方不斷加高圍牆、架鐵絲網，二○○○年前校長蔡炳坤開放校園，降低圍牆高度，但教官增加巡查次數，也在段考周讓學生訂外食。校方表示，目前學校午餐仍以團膳為主，學生若有特殊需求，經教師同意可外食。

高雄前鎮高中，午餐採團膳，未開放訂外食。校長蘇清山表示，學生團膳近廿年，餐費五十五元左右，教育局還補助四元，省錢又兼顧營養，中低收學生午餐還全額補助。當然也有學生希望開放訂外食，目前採社團課獎勵學生外訂飲料、點心，作為彈性安排。

台中文華高中因班級經營或社團需要可由教師訂外食，學生不可自行訂購，也不可在上課期間外出用餐。

商品推薦