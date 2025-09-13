聽新聞
高中生爭取叫外送 學團籲教部提升規範

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
各高中職對於是否開放學生訂外食，做法不一，有學校完全禁止，也有學生是有條件開放。圖為北一女學生中午在校門口拿取外送。記者曾原信／攝影
各高中職對於是否開放學生訂外食，做法不一，有學校完全禁止，也有學生是有條件開放。圖為北一女學生中午在校門口拿取外送。記者曾原信／攝影

全台高中職對是否准許學生訂外食作法不一，多數學校依然禁止，或採有條件開放。學生團體表示，儘管教育部訂有「高級中等學校校園開放外食訂購各面向建議」，但缺乏明確規範和保障，呼籲教育部應提升至法規等級，且應有學生參與機制，並建立安心店家名單。

近期中山女高學生帶便當、泡麵到校長室外爭取放寬外食限制，讓高中生訂外食的議題再度受到關注。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，近期不只中山女高，桃園復旦高中、內湖高工也有類似爭議，代表非偶發事件，校園外食政策不應簡化為開放或禁止兩個選項，應透過民主程序邀請學生討論，並搭配相應的食安措施。

EdYouth常務理事長洪振翔表示，許多學校未開放外食，學生只能仰賴合作社排隊買午餐，時常大排長龍，甚至買不到午餐，可見學生選擇外食不僅是口味，更有實際用餐需求。建議教育部應修訂「午餐供應委員會」規定，增加學生、家長代表比例至二分之一，並將現有「校園開放外食建議」提升至法規等級，以確保制度落實。

律師何蔚慈表示，學校擔心開放訂外食恐引發食安風險、被家長追究，但若要學校負責，前提是學校有過失，「僅開放訂外食，看不出學校有何過失。」與其擔心風險，不如和學生一起思考配套。

對於學生團體希望開放午餐時段叫外送，國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，家長最憂心的還是食安、健康等問題，建議教育主管機關、學校、學生應共同制定把關機制，包括針對附近安全、衛生的餐廳擬定推薦名單。

全國家長會長聯盟理事長張哲維也說，可以開放訂外送但需要規範，如部分學校採登記制，要求學生僅能在特定時段叫外送並送達特定區域；再者，可由學校親自走訪附近商家，了解確認衛生與營養，並納入中午訂餐時的推薦名單。他強調，家長最在意的仍是食安，只要學校能設立規範，就不會攔阻。

對此，教育部表示，若欲開放訂外食，可透過班會讓師生討論，或透過問卷等方式收整資料，於行政會議溝通後提校務會議討論；學生亦可透過自治組織研擬規範，再送學校單位或學校午餐供應會討論。

