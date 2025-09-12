全台唯一未發放教師節敬禮 屏縣府亡羊補牢發放600元禮券

教師節將至，全台各縣市均發放教師節禮金或禮券給辛勞一年的老師們，但全教產指出，唯獨屏東縣未發放。屏東縣政府今天表示，由於近期正逢下年度總預算籌編財源不足問題，行政程序無法及時完成，目前正趕辦採購程序，發放每位老師600元禮券。

全教產調查指出，各縣市陸續公告教師節獎勵禮金，發放金額以台北市2000元最高，其餘縣市多介於600元或1000元不等的禮金或禮券。全台23縣市中唯獨屏東縣是0元，是全台唯一未發放的縣市，呼籲屏東縣政府立即檢討。

全教產理事長林蕙蓉指出，在全台各縣市紛紛於教師節向教育工作者表達敬意之際，屏東縣卻成為唯一教師節「0元禮金」的縣市，讓「希望城市」之名淪為空談；不僅讓屏東縣淪為全台唯一對教師節「零表示」的縣市，更凸顯屏東縣政府對教育的冷漠態度。

屏東縣政府今日發新聞稿指出，今年教師節首度被列為國定假日，肯定及激勵老師們平日的辛勞。為感謝教育第一線教師的努力與奉獻，除了隆重辦理教師節表揚大會外，也邀集教育、財主單位討論發放敬師禮券事宜，最後拍板定案600元。

縣府指出，由於近期正逢下年度總預算籌編財源不足問題，先前則是一般性補助款被刪減，因此行政程序無法及時完成，目前正趕辦採購程序中，將盡速發放敬師禮券。

商品推薦