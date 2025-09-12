朝陽、高科大齊聚永續博覽會 展現高教推動永續的實踐力

在2025年第四屆亞太永續博覽會中，來自台中的朝陽科技大學，以及來自高雄的國立高雄科技大學皆特地北上參展，展現各自在永續教育與研發上的亮眼成果，也彰顯高等教育攜手推動永續發展的堅定決心。民眾今明兩天可免費前往台北世貿一館參觀。

台灣的糧食自給率持續下滑。根據農業部最新公布的數據，2023年以熱量計算的糧食自給率僅為 30.3%，七成的糧食需仰賴進口。面對日益嚴峻的全球糧食危機，發展農業永續已刻不容緩。

朝陽科技大學副校長徐松圻指出，為解決農業過度依賴農藥的問題，學校成立了「費洛蒙研究中心」，透過費洛蒙的研究與應用，有效降低農藥使用。「我們能運用費洛蒙來誘捕或干擾害蟲，甚至在不使用化學藥劑的情況下達到防治效果，對環境更友善。」

除了技術創新，朝陽科大也積極推動多項結合在地與社會責任的實踐計畫，包括：雲林黑豆復耕計畫、苗栗青年返鄉農業計畫、東勢高齡社區的柑橘產業再造、霧峰北溝歷史文化保存與社區參與、以及幼老共園計畫。期待透過技術、設計、教育與社會參與的跨域整合，展現農業永續與地方創生中的積極角色。

由國立高雄科技大學工業設計系學生林翊文設計，王藝蓁教授指導的 「ANABIOSIS DROP」 是一款專為地震、土石流等大規模災害設計的 空投式避難所。當災區道路中斷、建築倒塌，傳統救援難以進入時，它能迅速提供一個安全、可依靠的臨時庇護空間。

這項設計的核心材料是來自救災空投用的降落傘。這些傘布具備耐撕裂、防水的特性，但一般多為一次性使用，造成資源浪費。「ANABIOSIS DROP」將降落傘回收再利用，搭配高強度TPU充氣支柱，並採用人工踩踏充氣方式，即使在沒有電力與設備的情況下，也能在15分鐘內快速完成搭設。

來自高科大漁業科技與管理系的劉仁銘教授，則介紹了一種固定式、被動式的漁法，源於台灣傳統漁村，如今結合現代科學的 「定置網漁法」。做法是在魚群洄游的必經路線上，設置像迷宮般的網具，讓魚自然游入。這種「以靜制動」的方法，不像拖網漁法需要大量燃油追魚，因此被視為典型的低碳漁法。

