開放外食議題 教育部：各校民主程序溝通親師生

教育部今天表示，是否開放外食，由各校因地制宜，校方須循民主程序與學生、家長與教師溝通。

台北市立中山女子高級中學學生發起在校長室門口吃便當，爭取自訂外送，並上網貼文集氣，校方近期收集學生意見，2週後開膳食委員會討論。

教育部表示，外食議題涉及交通管制、食品安全與環境保護，也須考量各校情況。為尊重學生意見，教育部國民及學前教育署已邀學生代表召開2次諮詢會議，民國113年6月修正「高級中等學校校園開放外食訂購」各面向建議、實例參考及外食訂購申請單範例供學校運用。

教育部說，各校是否開放外食須由校方與學生、家長建立良好溝通管道，共同討論相關風險問題解決方式，國教署也納入青少年諮詢委員建議，讓學校提供衛生福利部食品藥物管理署的各縣市衛生優良餐飲業者名單，鼓勵學生優先選購。

教育部表示，學校如果有開放外食需求可透過班會，讓學生與教師討論，或透過申請單、問卷等方式收整資料，於行政會議溝通後，提到校務會議討論；各校學生也可透過班聯會、學生自治會等學生自治組織研擬可行規範，再提送學校相關單位或會議（如學校午餐供應會）討論。

教育部說，學校午餐不只是供餐，更是飲食教育一環，未來將與地方政府持續協助學校循民主程序，妥善與家長、學生溝通，制訂外食或午餐規範，讓學生能在安全與信任基礎下養成良好飲食態度。

