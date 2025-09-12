新銳「怪物作家」劉子新回母校嘉女演講 黃敏惠仰慕追星相見歡

去年嘉女畢業，就讀台師大二年級才女作家劉子新，經聯合文學出版社5月出版新書「白腳底黑貓」，由聯合文學出版社總編輯周昭翡陪同，上午回母校舉辦嘉義新書分享會，劉、周都是嘉女校友，劉的師大國文系學姊、市長黃敏惠到場，與學妹相見歡，黃說，「我是仰慕追星而來，劉子新文學成就是嘉義人光榮」。

去年7月，台積電青年文學獎公布得獎名單，年僅18歲劉子新囊括短篇小說及散文首獎、新詩優勝。讓劉子新成為台積電文學獎創辦21屆以來，史上最大贏家。是台積電文學獎史上最大贏家。被網友冠上「怪物新人」稱號。去年9月升讀台師大國文系。

劉子新以「愛一件事和一個人」為題，與高一學妹們分享求學生活，主題就是她求學心得，勉勵學妹們善用天賦，發掘興趣圓夢，「白腳底黑貓」記錄她嘉義生活，也記錄看到事情，很珍貴，念大學還懷念嘉義，「我每天都想回嘉義，嘉義東西比較好吃。」與學妹對話互動，校長林義棟及師生熱烈歡迎

黃敏惠說，劉子新獲台積電青年文學大獎，讓她感動覺得嘉義人光榮，教育真的很重要，「我們靠教育力、文化力，藉科技發展，在劉子新作品了解新世代青年，她用文學細膩角度觀察寫作，看到社會現象表達，讓人感動」，劉子新連續在第14屆及15屆桃城文學獎嶄露頭角，2024年獲台積電青年學生文學獎的雙首獎及全球華文學生文學獎，聯合文學出版社總編輯周昭翡慧眼識英雄，發掘文學新星，成為嘉義文學最年輕的代表。

文化局說，劉子新連續2屆獲得桃城文學獎，今年出版新書文化局與有榮焉，桃城文學獎來到第16屆，今年不限主題徵稿，投稿件數創新高，11月頒獎典禮；10月登場「2025桃城文學什光紀-迴響嘉義321」系列活動，活動報名連結與資訊將在臉書粉專及官網發布，喜歡劉子新「白腳底黑貓」作品可在圖書館借閱，書局及網路書店上架銷售，歡迎讀者選購。

