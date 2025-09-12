快訊

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

店貓和飼主一起睡午覺「神複製媽媽睡姿」 顧客進門會心一笑：果然是母子

教師節禮金各縣市不一 鄭英耀籲多給老師鼓勵

中央社／ 台北12日電

教師節將至，各縣市發放敬師禮金有差異，教團希望將代課教師、矯正學校教師都納入。教育部長鄭英耀今天說，各縣市財政狀況不一，但仍希望在這個特別的日子，多給教師鼓勵。

教育部於8日宣布，國教署所轄高中以下學校的專任教師、代理教師，將首次發給價值新台幣1000元的敬師禮券。台北市預計發放2000元的等值商品禮券，但也有縣市沒有發放。教育團體呼籲，應將「救火英雄」代課教師一併納入，矯正學校的老師也不該被忘掉。

鄭英耀今天出席2025大學社會實踐博覽會，會前接受媒體聯訪，感謝所有第一線教師的辛勞，並說教育部在發放國立高中職的教師禮金時，已將代理老師納入。

對於部分縣市教師節禮金發放狀況不一，鄭英耀表示，能理解各地方政府財政狀況有差異，但仍希望地方政府能盡力在這個特定節日，多給老師一些鼓勵。

另外，媒體問及，行政院會11日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下「強化高教人才培育」特別預算200億元，但外界擔心特別預算並非長期挹注。

鄭英耀表示，這一波特別預算的背景，是因應美國關稅上漲等國際變動，帶來教學研究設備成本的上升，須確保大學的科研工作不受影響，減輕各校的財務壓力。

除此之外，特別預算也會用於延攬全球頂尖人才。鄭英耀強調，全球都在爭取優秀人才，台灣不能落後。尤其近來美國高教環境因政府政策有一些改變，正是台灣延攬人才的契機。另外，產業界也常高薪延攬優秀學者，高教提供的薪資應適當反映、增強支持的力道。

高教 教師節 鄭英耀

延伸閱讀

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

屏東里港百年風雲新書發表 鄭英耀肯定文史價值

挨轟失職！立委不滿葉丙成案未啟動行政調查 鄭英耀：深切檢討

劉世芳、鄭英耀「一邊一國」惹議 鍾小平告發：搞台獨怎可當部長？

相關新聞

高中生爭取午餐時段叫外送 家長團體：有規範就不會阻攔

全台多所高中職近日發起運動，期望校方開放午餐時段叫外送。家長團體多表示，家長在意的仍是學生是否吃壞肚子、是否營養不均衡，...

板橋高中開放訂購外食一年 學生回流校園食堂主因：便宜

中山女高等校近日發生訂購外食爭議，學生團體呼籲，外食議題應有更明確的學生參與機制。板橋高中校長劉淑芬表示，去年9月校務會...

高中生爭取叫外送 教育部也正視：學校可在校務會議討論

近日多所高中學生向校方爭取中午時段可訂外送，學生團體也於今天召開記者會，呼籲教育部擬定的外食開放建議應提升至法規等級。對...

高中生「訂購外食」缺明確規範 學團籲：建議應提升至法規等級

中山女高等校近日發生訂購外食爭議，學生團體EdYouth與台灣青年民主協會等團體今召開記者會，指國教署曾公布「高級中等學...

朝陽、高科大齊聚永續博覽會 展現高教推動永續的實踐力

在2025年第四屆亞太永續博覽會中，來自台中的朝陽科技大學，以及來自高雄的國立高雄科技大學皆特地北上參展，展現各自在永續...

新銳「怪物作家」劉子新回母校嘉女演講 黃敏惠仰慕追星相見歡

去年嘉女畢業，就讀台師大二年級才女作家劉子新，經聯合文學出版社5月出版新書「白腳底黑貓」，由聯合文學出版社總編輯周昭翡陪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。