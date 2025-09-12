教師節禮金各縣市不一 鄭英耀籲多給老師鼓勵
教師節將至，各縣市發放敬師禮金有差異，教團希望將代課教師、矯正學校教師都納入。教育部長鄭英耀今天說，各縣市財政狀況不一，但仍希望在這個特別的日子，多給教師鼓勵。
教育部於8日宣布，國教署所轄高中以下學校的專任教師、代理教師，將首次發給價值新台幣1000元的敬師禮券。台北市預計發放2000元的等值商品禮券，但也有縣市沒有發放。教育團體呼籲，應將「救火英雄」代課教師一併納入，矯正學校的老師也不該被忘掉。
鄭英耀今天出席2025大學社會實踐博覽會，會前接受媒體聯訪，感謝所有第一線教師的辛勞，並說教育部在發放國立高中職的教師禮金時，已將代理老師納入。
對於部分縣市教師節禮金發放狀況不一，鄭英耀表示，能理解各地方政府財政狀況有差異，但仍希望地方政府能盡力在這個特定節日，多給老師一些鼓勵。
另外，媒體問及，行政院會11日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下「強化高教人才培育」特別預算200億元，但外界擔心特別預算並非長期挹注。
鄭英耀表示，這一波特別預算的背景，是因應美國關稅上漲等國際變動，帶來教學研究設備成本的上升，須確保大學的科研工作不受影響，減輕各校的財務壓力。
除此之外，特別預算也會用於延攬全球頂尖人才。鄭英耀強調，全球都在爭取優秀人才，台灣不能落後。尤其近來美國高教環境因政府政策有一些改變，正是台灣延攬人才的契機。另外，產業界也常高薪延攬優秀學者，高教提供的薪資應適當反映、增強支持的力道。
