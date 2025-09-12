中研院兒童科普日合併院區開放日 10/19登場

每年辦院區開放的中央研究院今年10月19日首度合併「兒童科普日」與「院區開放日」，超過300場多元科普體驗，希望打造跨越年齡層科學盛會；南部院區開放日11月8日舉辦。

中研院表示，「院區開放Open House」科普體驗涵蓋數理、生命科學、人文社會、AI（人工智慧）與永續發展等各領域，今年適逢「國際量子科技年」，台北及台南院區精心策劃多場量子科技展演與互動體驗，讓民眾近距離感受科學最前線，一同探索科學新旅程。

「兒童科普日」匯聚超過60場精彩互動，從創意手作到沉浸式體驗，讓孩子在遊戲中發現科學與文化無窮樂趣，活動「飛越時空：從空拍到麥塊‧見證城市變遷」將運用地理資訊系統（GIS）技術，帶領玩家體驗台北市南港區街景歷史變遷，而「時空魔法桌」透過彈珠挑戰模擬太空船繞行軌道，輕鬆理解重力與宇宙。

院區開放日有中研院長廖俊智主持的重頭戲「主題演講」，以「AI的多重宇宙」為題，邀中研院資訊科學研究所特聘研究員廖弘源、資訊科技創新研究中心研究員曹昱與王釧茹共同帶領探索多元AI研究，從聲音、影像到金融。

另外，全新專題特展「生命之礁—珊瑚的奧秘與生機」結合VR（虛擬實境）、珊瑚插卡圖畫與珊瑚化石觸摸等，一起探索珊瑚生命奧秘。

中研院說，南部院區開放日11月8日舉辦，呼應「國際量子科技年」，設計「古典與量子的對決：量子電腦的發展與未來」講座，發表量子電腦翻轉未來世界演說，還有「光子的秘密任務」互動遊戲，認識光與能量奇妙轉換等。

中研院表示，民眾即日起可到活動官網註冊會員，規劃專屬探索攻略，當天也有超過7成活動不需事前報名，現場參加，少數活動採預約登記抽籤制，北部院區登記時間15日到30日，隨時可進會員系統登記，10月1日抽籤，公布抽籤結果；南部院區登記時間10月15日到28日，10月29日公布抽籤結果，獲抽中者將收到通知信，也可登入官網後台查詢。

