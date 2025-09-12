高中生爭取午餐時段叫外送 家長團體：有規範就不會阻攔

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
近期中山女高學生爭取外送權益，有許多學校已開放學生訂購外送，圖為北一女中午學生拿取外送。本報資料照片
全台多所高中職近日發起運動，期望校方開放午餐時段叫外送。家長團體多表示，家長在意的仍是學生是否吃壞肚子、是否營養不均衡，但因應社會生活型態，高中生叫外送無可厚非，不如藉此由各方訂定一衛生、營養的把關機制，「只要有規範配套，就不會阻攔」。

北市中山女高學生日前自發行動，帶著便當、泡麵到校長室前，議學校外食限制。無獨有偶，內湖高中以及桃園復旦高中也有相關爭議與學權運動。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，家長最憂心的還是食安、健康等問題，但本次學生訴求開放中餐訂外送，反倒是一個契機能讓教育主管機關、學校、學生共同制定把關機制，畢竟家長也知道學校熱食部便宜但不盡然美味，又只要有衛生把關，相信家長都能安心。

王瀚陽舉例，過去學生外食多只吃速食，但其實現在外送平台餐廳多樣，學生不見得只會選高熱量食物。學校可以與學生討論，如針對附近安全、衛生的餐廳擬定一推薦名單，比照坊間公司，不好吃、不衛生則隨時可從名單中刪去，讓學生午餐時段可根據推薦名單訂購。

再者，王瀚陽也說，不少學校師生數眾多，學生會等團體甚至能發揮遊說能力，跟外送平台、商家談妥，如讓平台推出專門的優惠代碼、周邊學校獲得折扣，多少幫學生省荷包。

全國家長會長聯盟理事長張哲維也說，開放外送但需要規範，如部分學校已採登記制，要求學生僅能在特定時段叫外送並送達特定區域，再者，可由學校親自走訪附近商家而非只看網路評價，確認衛生與營養，並納入中午訂餐時的推薦名單。

張哲維指出，家長最在意的要項仍是食安，但只要學校能設立規範，就不會攔阻。

