板橋高中開放訂購外食一年 學生回流校園食堂主因：便宜

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
外送平台愈來愈多人使用。圖／AI生成
中山女高等校近日發生訂購外食爭議，學生團體呼籲，外食議題應有更明確的學生參與機制。板橋高中校長劉淑芬表示，去年9月校務會議通過學生可在時間內訂購外送，一開始學生參與踴躍，不過近期每日使用數降至4、5位，主要是學生自行開發學內食堂訂購APP，選擇多、價格便宜、等待時間也短。

學生就透露，學校食堂餐點大概都不到百元，透過「板橋高中午餐系統」，一餐50、60元就能解決，且中午不用再提早10分鐘蓄勢待發到福利社搶便當，加上校方也會協助把關食安與價格，是他會選擇在學校用餐的主因。

劉淑芬表示，去年經過學生反應，校務會議討論通過開放訂購外食，不過外送時間需在中午12時至12時30分，或是午休過後的下午1時到1時10分，取餐地點必須在校門口，不可透過其他圍牆或出入取餐。

另外學生在使用相關外送平台，需要經過導師或生輔員同意，在保障學生自主權同時，也能為學生把關餐點品質。

劉淑芬說，當初剛開放確實因為新鮮，學生使用踴躍，不過今年開學以來，每天通報的學生使用數大概都只有4、5位左右。

劉淑芬說，主因學校食堂餐點豐富，除了自助餐，還有小火鍋與紅豆湯等甜品，且餐點都會經過校方、學生與家長代表把關衛生與營養，更主要學生研發的午餐APP系統，可節省等待時間，使用校內餐點的頻率愈來愈高。

食安 外食 外送平台

